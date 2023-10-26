Masrafını bile karşılayamıyorlar! Narenciye üreticileri ağaçlarını kesmeye başladı

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Adana'da üretici zor günler geçiriyor. Özellikle markette 20 liraya satılan limonun tarladan 50 kuruşun altına gerilemesi üreticinin maliyetini karşılayamamasına neden oldu. Limon ve portakalın dalında kalması nedeniyle zarar eden çok sayıda üretici ağaçlarını kesmeye başladı.

Adana'da bu yıl iyi giden hava şartları nedeniyle narenciye rekoltesi 2 kat artarak 3,5 milyon tona ulaştı. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te birini karşılayan Çukurova'da ürün bolluğu ve talebin az olması nedeniyle pek çok narenciye ürününün fiyatı düştü. Bahçede fiyatı 50 kuruşun altına gerileyen mayer cinsi limon toplama maliyetini bile kurtarmadı. Mayerin yanı sıra Washington cinsi portakal dalında kaldı. Gelecek yıllarda da zarar etmekten endişe eden ve farklı türlere yönelen çok sayıda çiftçi, dalları meyve dolu ağaçlarını kestirmeye başladı.

"ÜRETİCİLER UMUTSUZ"

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, şu an ne kadar alanda kesim yapıldığını belirleyemediklerini ancak her geçen gün kesilen miktarın arttığını anlattı. İncefikir, plansız yapılan tarım nedeniyle böyle dengesiz durumların yaşandığını belirtti. Kesimin çok fazla olması halinde, talebin arttığı dönemlerde bu ürünlerin fiyatının normalden çok daha fazla artabileceğine dikkat çeken İncefikir, "Çok ciddi bir şekilde üreticiler umutsuz. Tüccarlar bile uğramıyor artık. Kesimler gelecek günlerde mandalina türlerinde de başlayacak. Artık bakanlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüleri, tarımsal paydaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının planlı tarım konusunu çok ciddi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor" dedi.