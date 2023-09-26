Adana'da Narenciye Rekoltesi Arttı, İhracat İçin Destek Talebi

Adana'da bu yıl iyi giden hava şartları nedeniyle narenciye rekoltesi 2 kat artarak 3,5 milyon tona ulaştı. Adana Tarım Platformu Sözcüsü, Türkiye'nin rekabet şansının zayıfladığını belirterek ihracat için desteklemeler yapılması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Adana'da bu yıl iyi giden hava şartları nedeniyle rekolte 2 kat artarak 3,5 milyon tona ulaştı. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, son yıllarda Fas, Tunus ve Mısır'ın devlet destekli ihracatta ön plana çıkması nedeniyle Türkiye'nin rekabet şansının zayıfladığını belirterek, paketleme, nakliye, sandık, plastik, değişken döviz kuruna karşı desteklemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Çukurova'nın bereketli topraklarında limon ve mandalina hasadı devam ediyor. İyi giden hava şartları nedeniyle narenciye rekoltesinin 2 kat artıp 3,5 milyon tona ulaştığı bahçelerde ürün fiyatları ise gerilemeye başladı. Limonun dalındaki kilo fiyatı 2- 3 TL'ye, mandalinanın ise 4- 5 TL'ye düştü. Hasadı yaklaşan greyfurt ve portakalda ise fiyat henüz belirlenmedi. Ürünlerin başta Rusya, Ukrayna, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihracat başladı.

REKABET ZAYIFLADI

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, son yıllarda Fas, Tunus ve Mısır'ın devlet destekli ihracatta ön plana çıkması nedeniyle, girdi maliyetlerinin sürekli arttığı Türkiye'nin rekabet şansının zayıfladığını söyledi. Artan girdi maliyetlerine karşı üreticiler ile ihracatçıların desteklenmesi gerektiğini belirten İncefikir, "Yurt dışındaki rakiplerimizle rekabet edebilmek için ihracatçıların temel girdi maliyetleri olan paketleme, elektrik, nakliye, sandık, plastik, değişken döviz kuruna karşı desteklemeler yapılması gerekiyor. İhracatçılar bu kalemlerin yanı sıra ton başına yapılacak bir desteklemeye ihtiyaç duyuyor. Ayrıca kredilerin ucuzlatılması da ihracatçının elini güçlendirecek kolaylıklardan biri olarak talep ediliyor" diye konuştu.