Adana'da Narenciye Hasadı ve Zeytinyağı Üretim Tesisine Ziyaret

Bayazıt, Narenciye hasadına katılıp, zeytinyağı üretim tesisi ile dalyanda da inceleme yaptı. Bayazıt ilk olarak Seyhan İlçesi Çaputçu Mahallesinde narenciye bahçesinde narenciye hasadına katıldı. İlimizde 25 Eylül'de başlayan enterdonat limon kesimi yapan işletme sahibinden üretimleri hakkında bili alan Bayazıt, bahçede hasat işinde çalışan tarım işçileri ile de sohbet etti. Enterdonat limon kesimi yaptı. Bayazıt, Turunçgil Kesim ve İhracat Tarihleri Belirleme Komisyonu tarafından mayer ve enterdonat limonda 25 Eylül'de, mandarin okitsu, miho wase, marisol, primasol, early enn çeşitlerinde 27 Eylül'de kesime, söz konusu çeşitlerde 2 Ekim tarihinde de ihracata izin verildiğini belirterek yeni sezonun tüm üreticilere ve sektöre hayırlı ve bereketli olmasını diledi

Daha sonra Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından faydalanarak hibe alan Yüreğir ilçesi Belören Mahallesindeki zeytinyağı üretim tesisini gezen Bayazıt, işletme sahibinden bilgi aldı. Bayazıt, daha sonra Yumurtalık ilçesi sınırlarında bulunan Yelkoma Dalyanında incelemelerde bulundu. Adana'da bulunan 5 dalyanda su ürünleri üretiminde önemli bir yere sahip. Başta levrek, kefal ve çupra olmak üzere farklı tür balıkların doğal olarak üretildiği dalyanlar aynı zamanda doğanın bize bir mirası. Haziran ayında dalyanlarda başlayan balık üretimi Şubat ayına kadar devam ediyor. - ADANA