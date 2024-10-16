Adana'da Kuytucak Narında Hasat Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde tescilli Kuytucak Narında hasat başlarken, bahçede kilosu 20 liradan alıcı buluyor.

Kuytucak Mahallesinde atalardan kalan nar bahçelerinde hasat başladı. İnce kabuğu iri taneleri ve aroması ile Kozan Ticaret Odası tarafından 2 yıl önce coğrafi işaret ile lezzeti tescillenen Kuytucak Nar'ının hasadı 15 gün sürecek.

Üretici Ahmet Ağluç (71) köyde nar hasadını imece usulü yaptıklarını ifade ederek, "Bu yıl kurak geçti. Don olmayınca nar erken olgunlaştı toprak kabarmadı. Kuytucak Narı lezzeti ile bilinir ve çok talep görüyor. Hasadı çok zor ama bizler yapıyoruz. Bahçe de kilosu 20 TL'den alıcı buluyor. İşimiz zor ama hasadı yapıyoruz" dedi. - ADANA