Adana'da İş Eşleştirme Etkinliği Başladı

Adana'da İş Eşleştirme Etkinliği (İstihdam Fuarı), Adana Sanayi Kampüsü'nde başladı. Fuarda stant açan 55 firma, iş arayan vatandaşlarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirecek.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) tarafından Avrupa Birliği'nin desteğiyle ilgili kamu kurumları ve yerel paydaşların iş birliğinde düzenlenen İş Eşleştirme Etkinliği (İstihdam Fuarı), Adana Sanayi Kampüsü'nde başladı. İki gün sürecek etkinliğin açılışında konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Sanayi Kampüsü'nün yalnızca bir bina kompleksi değil, Adana sanayisinin dönüşümüne yön veren bir inovasyon merkezi olduğunu belirterek, "Adana sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve geleceğe hazırlamak misyonuyla hayata geçirdiğimiz sanayi kampüsümüz, sanayicimizin yol haritasını çizen bir inovasyon ve gelişim merkezidir. Burada Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) ile üretimde verimliliği artırıyoruz, Sürdürülebilirlik Merkezi ile yeşil dönüşüme öncülük ediyoruz, Enerji Verimliliği Danışmanlık Merkezi ile maliyetleri düşürüp çevreyi koruyoruz. Bugün bizi bir araya getiren Mesleki Gelişim ve Belgelendirme Merkezi ile nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine odaklanıyoruz" dedi.

Bugüne kadar Mesleki Gelişim ve Belgelendirme Merkezince 70'e yakın kurs açıldığını ve bine yakın kişinin mesleki beceri kazanarak istihdama yönlendirildiğini belirten Başkan Kıvanç, "Mesleki Gelişim ve Belgelendirme Merkezi olarak yakın zamanda beş yeni alanda daha eğitim programı başlatacağız. Ülkeler ancak çalışan, üreten ve değer oluşturan insanlarıyla yükselir. Sanayicilerimiz için en büyük yatırım makine parkuru değil, nitelikli iş gücüdür" ifadelerini kullandı.

İş arayanlara ve sanayicilere de çağrıda bulunan Kıvanç, "Bu fuar, Adana sanayisi ile insan kaynağını geleceğe taşıyan bir köprü vazifesi görmektedir. İş arayan kardeşlerim, bu fırsatları iyi değerlendirin. Sanayicilerimiz de aradığı vizyoner, yetenekli iş gücünü burada bulacak" dedi.

"Fuar, kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneği"

Adana İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli de yaptığı konuşmada, Adana'nın üretim ve girişimcilik potansiyeline dikkat çekti. Karaveli, "Adana, Türkiye'nin üretim gücünü taşıyan en önemli şehirlerinden biridir. Bu potansiyelin sürdürülebilir istihdama dönüşmesi için kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşların iş birliği büyük önem taşımaktadır" dedi.

55 firma iki gün boyunca iş arayanlarla buluşacak

İki gün sürecek olan Adana İstihdam Fuarı kapsamında 55 firma stant açarak, iş arayan vatandaşlarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirecek. Etkinlik boyunca iş fırsatlarının tanıtıldığı oturumlar ve bilgilendirici etkinlikler de düzenlenecek. Fuar, 16-17 Ekim tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında Adana Sanayi Kampüsü'nde ziyaretçilere açık olacak. - ADANA