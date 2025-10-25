Haberler

Adana'da Geleneksel Tespih Mezatı Büyüleyici Bir Etkinlik

Adana'da Geleneksel Tespih Mezatı Büyüleyici Bir Etkinlik
Adana'da her ay düzenlenen tespih mezatı, koleksiyonerleri buluşturarak nadir tespihlerin alım satımına olanak sağlıyor. Ustaların el emeğiyle üretilen özel tespihler, açık artırma usulüyle satışa sunuluyor ve fiyatlar malzeme kalitesiyle değişkenlik gösteriyor.

Adana'da gelenek haline gelen tespih mezatı, her ay binlerce koleksiyoner ve meraklıyı bir araya getiriyor. Nadir tespihlerin el değiştirdiği mezatta fiyatlar malzeme kalitesi, ustalığı ve nadirliğine göre değişiyor.

Adana'da Vakıflar Tesbihçiler ve Antikacılar Çarşısı'nda geleneksel hale gelen mezatlarda, ustaların el emeğiyle ürettiği özel tespihler açık artırma usulüyle satışa çıkarılıyor. Her ay 3 gün süren ve binlerce kişinin katıldığı mezatta, tespih fiyatları malzeme kalitesi, ustalığı ve nadirliğine göre değişiyor. Bazı özel koleksiyon ürünleri ise 10 bin lirayı aşan fiyatlara alıcı buluyor.

Adanalı tespih ustaları, bu etkinliklerde hem tespih kültürünü yaşatıyor hem de yeni nesillerin bu geleneğe ilgi duymasını hedefliyor.

"Her bütçeye uygun tespih bulunuyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Tespihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Türkmenoğlu, "Her ay bu mezatı düzenliyoruz ve çok yoğun bir katılım oluyor. 3 gün süren bu mezatta her bütçeye uygun tespih bulmak mümkün. Tespihe ilgi her geçen gün artıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Stant açan Meriç Davarcı'da "Her ay burada kurulan mezata geliyorum. Oldukça canlı ve güzel bir mezat oluyor. Ülkemizin dört bir yanından esnaf arkadaşlarımız geliyor, her ilden müşteriler geliyor. İşler güzel" diye konuştu.

Kahramanmaraş'tan mezata gelen Mehmet Demir ise Osmanlı sıkma kehribar tespih baktığını anlatarak, "Her ay Adana'ya tespih almaya, satmaya geliyorum. Çok güzel bir mezat oluyor. Fiyatlar çok değişken, aradığım modeli bulursam alacağım veya bendeki tespihleri isteyen olursa satacağım" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
