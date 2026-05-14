Çukurova'da arazilerini dolu vuran üretici mısırı söküp ayçiçeğine yöneldi

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler, dolu yağışının hasar verdiği mısır ekili arazilerine ayçiçeği ekmeye başladı.

Kozan ilçesinde geçtiğimiz hafta Çukurören, Yassıçalı ve Işıklı mahallelerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağıştan birçok tarım arazisi etkilenirken, en fazla zarar mısırda görüldü. Bunun üzerine ilçedeki çoğu çiftçi, zarar gören mısırlarını sökerek yerine ayçiçeği ekmeye başladı. Çukurören Mahallesi'nde 45 dönüm alanda mısır üretimi yapan çifti Bahri Aladağ da mısırları sökerek ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi. Büyük bir afet yaşadıklarını anlatan çiftçi Aladağ, "Geçtiğimiz hafta çok şiddetli dolu yağdı. Mısırlar büyük zarar gördü, sökmek zorunda kaldık. Hem zamandan kayıp yaşadık hem verimden olduk" dedi.

"Dönüm başına 10 bin TL zarar"

Üretici Tahsin Aladağ ise bölgede zarar oluştuğunu ifade ederek, "Portakal, şeftali bahçeleri, buğday tarlaları büyük zarar gördü. 50 dönüm arazide dönüm başına yaklaşık 10 bin TL zarar olduğunu hesaplarsak yaklaşık 500 bin TL zarar var. Tüm bakımları yapılmıştı, sadece mısırın sulaması kalmıştı" diye konuştu.

Zarar gören mısır ekimini sökerek ayçiçeği ekmeye başladıklarını kaydeden Aladağ, "Şimdi ayçiçeği ekiyoruz. Hava çok sıcak gitmez, serin geçer ve sulama sorunu yaşamazsak ayçiçeğinden umutluyuz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı