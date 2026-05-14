Haberler

Çukurova'da arazilerini dolu vuran üretici mısırı söküp ayçiçeğine yöneldi

Çukurova'da arazilerini dolu vuran üretici mısırı söküp ayçiçeğine yöneldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kozan ilçesinde dolu yağışından etkilenen çiftçiler, zarar gören mısır tarlalarını sökerek ayçiçeği ekmeye başladı. Çiftçiler, dolunun neden olduğu maddi kaybın yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler, dolu yağışının hasar verdiği mısır ekili arazilerine ayçiçeği ekmeye başladı.

Kozan ilçesinde geçtiğimiz hafta Çukurören, Yassıçalı ve Işıklı mahallelerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağıştan birçok tarım arazisi etkilenirken, en fazla zarar mısırda görüldü. Bunun üzerine ilçedeki çoğu çiftçi, zarar gören mısırlarını sökerek yerine ayçiçeği ekmeye başladı. Çukurören Mahallesi'nde 45 dönüm alanda mısır üretimi yapan çifti Bahri Aladağ da mısırları sökerek ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi. Büyük bir afet yaşadıklarını anlatan çiftçi Aladağ, "Geçtiğimiz hafta çok şiddetli dolu yağdı. Mısırlar büyük zarar gördü, sökmek zorunda kaldık. Hem zamandan kayıp yaşadık hem verimden olduk" dedi.

"Dönüm başına 10 bin TL zarar"

Üretici Tahsin Aladağ ise bölgede zarar oluştuğunu ifade ederek, "Portakal, şeftali bahçeleri, buğday tarlaları büyük zarar gördü. 50 dönüm arazide dönüm başına yaklaşık 10 bin TL zarar olduğunu hesaplarsak yaklaşık 500 bin TL zarar var. Tüm bakımları yapılmıştı, sadece mısırın sulaması kalmıştı" diye konuştu.

Zarar gören mısır ekimini sökerek ayçiçeği ekmeye başladıklarını kaydeden Aladağ, "Şimdi ayçiçeği ekiyoruz. Hava çok sıcak gitmez, serin geçer ve sulama sorunu yaşamazsak ayçiçeğinden umutluyuz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı

Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Diyarbakır merkezli 23 ilde dev narkotik operasyonu! 405 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'dan 23 ile uzanan dev operasyon! 405 kişi gözaltına alındı
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı

Tarihi başarıya gölge düştü! Tokatlı Emin için bakanlık harekete geçti
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı
Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen'i bile gölgede bırakacak birini alıyor

Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen'i bile gölgede bırakacak birini alıyor
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak