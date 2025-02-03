Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı belli oldu

Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı belli oldu
Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi
TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat

Adana'da Denetimli Serbestlik Hükümlülerine Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Adana'da Denetimli Serbestlik Hükümlülerine Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve DAİMFED arasında denetimli serbestlikteki hükümlülerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerini kolaylaştıracak bir protokol imzalandı. Vali Köşger, bu uygulamanın topluma kazandırma açısından önemli olduğunu belirtti.

Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) arasında, haklarında denetimli serbestlik kararı verilen hükümlülerin istihdam edilmelerini kolaylaştıracak mesleki eğitimler verilmesiyle ilgili protokol Vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla imzalandı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu'nun imzaladığı Mesleki Eğitime Yönelik İşbirliği Protokolüne, Adana Adliyesi Komisyon Başkanı Mehmet Ali Çolak, Başsavcı Vekili Taşkın Çörekli, Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Osman İlkutli, Cezaevi Cumhuriyet Savcısı İrfan Alper ve Denetimli Serbestlik Müdürü Can Deveci katıldı.

Hükümlülerin meslek sahibi olmalarının sağlanmasıyla tekrar suç işlemelerinin önlenmiş olacağını vurgulayan Köşger, "Bu başlı başına çok büyük, hayırlı bir iş. Onları hayata kazandırmamız, insanlarımızı harcamamamız lazım. İnsan en kıymetli varlık. Onun kıymetini, değerini bulması lazım. Bizim de toplum olarak buna ihtiyacımız var. Bu çok hayırlı bir proje olmuş. Bu projenin Türkiye'de yaygınlaşmasını diliyoruz" diye konuştu.

Dünyada suç oranları ve çeşitliliğindeki artışın sonuçlarıyla mücadelenin toplumların suç ve ceza politikalarını geliştirmesini ve bu politikalarını sürekli güncellemesi gerektirdiğini ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, "İmzaladığımız işbirliği protokolü ile denetimli serbestlik hükümlülerini sertifikalı meslek sahibi haline getirip, özel sektörde ara eleman olarak istihdam edilmelerini kolaylaştırmış olacağız" şeklinde konuştu.

İnşaat sektörünün insan kaynağı açısından büyük zorluklar çektiğini ve sektörde kalifiye iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirten DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Denetimli serbestlikteki terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç tüm mahkümları da bu alana katmak istiyoruz. Bu da bizim vatan borcumuzdur. Denetimli serbestlikteki tüm mahkümları bu alanlara yönlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz Selim Köşger, Başsavcı Bilal Gümüş ve DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu denetimli serbestlik hükümlülerine verilecek kursların protokolünü imzaladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
img

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
img

İstanbul'da simite sessiz sedasız okkalı zam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci elde ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim

Ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim
Kar yağışı için net tarih verildi! İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek

İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor

Yardım talebi sonrası Türkiye bölgede askeri üs kuruyor
İntihar eden İlker Gönen'in avukatına 'hücresine urgan bıraktılar' soruşturması

İntihar eden İlker Gönen'in avukatından gündem yaratacak idddia
Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

İmamoğlu'na destek için Çağlayan'a giden isim görevden alındı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.