ACWA Power'ın 2 bin megavatlık GES'inde Çinli CEEC ve HDEC'nin öne çıktığı belirtiliyor

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HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Suudi Arabistan merkezli enerji şirketi ACWA Power'ın, Karaman Taşeli ve Sivas'a inşa edeceği toplam 2 bin megavatlık güneş enerji santrali (GES) için ana yüklenici olarak Çinli enerji devleri CEEC (China Energy Engineering Corporation) ve HDEC'nin (POWERCHINA Huadong Engineering Corporation Limited) öne çıktığı, bu konuda kararın kısa süre içinde duyurulacağı belirtiliyor. Söz konusu projelerin toplam yatırım tutarı 2 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), kurulacak santrallerde üretilen elektriği satın alacak. 2027 yılının ikinci çeyreğinde inşaatın başlaması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında Türkiye'de yapılacak güneş santrali yatırımlarına yönelik hükümetlerarası anlaşma, 5 bin megavatlılk yenilenebilir enerji santrali yatırımı öngörüyor.

Faz-1 olarak adlandırılan ilk aşamada, Sivas ve Karaman Taşeli'de 1000'er megavattan toplam 2 bin megavat güneş enerji santrali kurulacak. Bu yatırımın ardından 3 bin megavatlık da rüzgar santrali yapılması planlanıyor.

Proje kapsamında EÜAŞ ile Suudi Arabistan merkezli ACWA şirketi arasında, şubat ayında Sivas ve Karaman Taşeli GES projelerine ilişkin elektrik satın alım anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan merkezli ACWA Power'ın 2 bin megavatlık güneş santrali için ana yüklenici firma seçimiyle ilgili çalışmaları son aşamaya geldi.

Projeye yakın kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, ana yüklenici olarak Çinli enerji devleri CEEC ya da HDEC'nin tercih edilebileceğini belirterek, "Bu yönde bir beklenti söz konusu" dedi.

Kaynaklar, ACWA'nın her iki şirketle de çalışma olasılığına ilişkin soruyu da "Bu da mümkün görünüyor" yanıtını verdi.

Bu konuda kararın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Söz konusu projelerin toplam yatırım tutarı 2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

DEVLET ELEKTRİĞİ SATIN ALACAK

Santrallerden üretilecek elektriği 30 yıl süreyle devlet şirketi EÜAŞ satın alacak.

Sivas Güneş Enerjisi Santrali alım tarifesi, ticari işletmeye başlama tarihinden itibaren projenin ticari işletmeye başlama tarihinin beşinci yılının bitimine kadar olan dönem için KDV hariç 47,5 avro/MWh, projenin ticari işletmeye başlama tarihinin beşinci yılının bitiminden itibaren ve sonrası için KDV hariç 23,415 avro/MWh olacak.

Taşeli Güneş Enerjisi Santrali'nde ise ticari işletmeye başlama tarihinden itibaren projenin ticari işletmeye başlama tarihinin beşinci yılının bitimine kadar olan dönem için KDV hariç 47,5 avro/MWh, projenin ticari işletmeye başlama tarihinin beşinci yılının bitiminden itibaren ve sonrası için KDV hariç 19,950 avro/MWh ödenecek.

Kaynak: ANKA