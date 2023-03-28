Acun Ilıcalı'dan Türk ekonomisi için dikkat çeken sözler: Tam bir felaket

İngiltere'de düzenleyeceği yardım gecesi öncesinde Türkiye'deki deprem felaketi hakkında İngiliz medyasına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Çok fazla insan kaybettik, bir o kadar insan zarar gördü. Evlerini kaybettiler, işlerini kaybettiler, her şeylerini kaybettiler ve ekonomi tam bir felaket" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güneydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında meydana gelen iki deprem, 50 binden fazla insanın hayatına mal oldu. Depremzedeler için İngiltere'de yardım gecesi düzenleyecek olan Acun Ilıcalı, hem depremin etkileri hem de ekonominin mevcut durumuyla ilgili İngiliz basınına dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"EKONOMİ TAM BİR FELAKET"

Depremzedelerin yaşadığı zorluklara değinen Ilıcalı, "Her dakikayı televizyon başında yaşadık. Tam bir felaketti, hepimiz ağlıyorduk, herkes ağlıyordu. Sadece daha fazla hayatın kurtarılmasını umuyor ve bekliyordu. Çok fazla insan kaybettik, bir o kadar insan zarar gördü. Evlerini kaybettiler, işlerini kaybettiler, her şeylerini kaybettiler ve ekonomi tam bir felaket. Bu insanlara destek olmak için yeni bir dönem başlattık. Bu yardım gecesi, insanlara gelecek için daha fazla umut vermemiz adına herkes için daha destekleyici bir gece olacak" şeklinde konuştu.

"O DENEYİMİ YAŞADIM"

Deprem bölgesinde yaşanan acıların kendisi için tanıdık olduğuna değinen Ilıcalı, "Annemle babamı bir trafik kazasında kaybettim. Bu yüzden anne-babasız kalmanın ne demek olduğunu küçük yaştan beri biliyorum. Onları kaybettiğimde 20 yaşındaydım. Bu durumlarda onların duygularını paylaşırım çünkü o deneyimi yaşadım" dedi.

ACUN İÇİN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Daily Mail'de yer alan haberde, Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı için "Türkiye'nin en çok izlenen programlarından bazılarının sahibi olarak hayatının büyük bir bölümünü televizyon kameraları karşısında geçiriyor" ifadeleri yer aldı.