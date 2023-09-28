AcnTURK ve Payten, Smart-i Awards'ta 'Dijital Dönüşüm' kategorisinde ödül kazandı

AcnTURK Sigorta ve iş ortağı Payten, 'Kesintisiz Tahsilat Projesi' ile Smart-i Awards'ta 'Gümüş Smart-i' ödülünü kazandı. Ödül programında inovasyon üzerine geliştirilen yeni projeler hakkında panelistler ile sigorta sektörünün geleceği tüm yönleriyle konuşuldu ve vizyoner sohbetleriyle dijitalleşmek üzerine değerlendirmeler yapıldı.

AcnTURK ve Payten, "Kesintisiz Tahsilat Projesi" ile Smart-i Awards'ta "Dijital Dönüşüm" kategorisinde "Gümüş Smart-i" ödülünü kazandı.

AcnTURK Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye sigorta sektörünün inovasyona dayalı ödül programı Smart-i Awards, "İnovatif Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirildi.

Ödül programında inovasyon üzerine geliştirilen yeni projeler hakkında panelistler ile sigorta sektörünün geleceği tüm yönleriyle konuşuldu ve vizyoner sohbetleriyle dijitalleşmek üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Sigortacılık ödüllerine AcnTURK Sigorta, iş ortağı Payten ile aday olarak yer aldı. 8 kategoriden oluşan bu ödüllerde 22 sigorta şirketi finale kaldı.

AcnTURK iş ortağıyla birlikte "Dijital Dönüşüm" kategorisinde "Gümüş Smart-i" ödülünü alan Payten, "Kesintisiz Tahsilat Projesi" ile sigorta sektöründeki inovasyona katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AcnTURK Sigorta Genel Müdürü Sayın Ali Murat Dişci, gelişen bireysel sigortacılıkta özellikle sigortalılara çeşitli ödeme seçenekleri sunmanın zaruret haline geldiğini vurguladı.

Payten ile yaptıkları iş birliğinde 15'in üzerinde entegrasyon yapılarak çok geniş yelpazede ödeme seçeneği sunduklarını aktaran Dişci, "Aynı zamanda bütün bu işlemler hızlı ve kesintisiz şekilde, kısa sürede yapılıyor. Bu entegrasyonları yaparak AcnTURK'e bu ayrıcalığı sağlayan Payten ekibine de ayrıca teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, ödemelerde başarılı işlem oranının en yüksek seviyeye çıkmasını sağlamak"

Payten Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutlu da dijital ödeme kanallarının hızla geliştiği bu dönemde, sorunsuz tahsilat ile poliçenin ilgili yenileme tarihinde yada oluşturulduğu gün içerisinde tahsilatını sağlamanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Payten olarak AcnTURK Sigorta'ya özel geliştirdikleri "Payten Kesintisiz Tahsilat" projesinin öncelikli hedefinin AcnTURK Sigorta'nın dijital kanallar aracılığıyla aldığı ödemelerde başarılı işlem oranının en yüksek seviyeye çıkmasını sağlamak olduğunu bildiren Kutlu, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda Payten Payment Gateway'e entegre edilen banka POS'larına ek olarak, Payten'in TCMB faaliyet onaylı Paratika Sanal POS'u da ödeme sistemine entegre ettik. Türk AR-GE ekiplerimiz ile geliştirdiğimiz ve bugün Türkiye'nin en kapsamlı ödeme geçidi çözümü olan Payten Payment Gateway'in; kart saklama, tekrarlı ödeme, hata koduna göre işlem yönlendirme özelliklerinin yanı sıra; AcnTURK Sigorta'nın ödemelerini tercih ettiği POS'a yönlendirmesine imkan tanıyan kart-POS eşleştirmesi özelliğini de sunduk.

Payten Smart Switch ile ödeme işlemlerini en uygun komisyonlu sanal POS'a yönlendirerek, operasyonel verimliliğin artırılması ve komisyon maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanmasının yanında entegre Paratika Sanal POS sayesinde sigorta sektörü için oldukça önemli olan poliçe oluşturma ya da poliçe yenileme tarihinde tahsilatın aksamasının önüne geçtik ve pürüzsüz bir ödeme akışı sağladık."

AcnTURK Sigorta için geliştirdikleri bu kapsamlı ve keyifli projenin sektörün en değerli yarışması olan Smart-i Awards 2023 Sigortacılık Ödülleri'nde başarı elde etmesinin mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade ederek, AcnTURK Sigorta'ya bu değerli iş birliği için teşekkür etti.