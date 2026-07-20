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Coğrafi işaretli Acıpayam kavununda ilk hasat yapıldı

Coğrafi işaretli Acıpayam kavununda ilk hasat yapıldı
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Denizli'nin coğrafi işaret tescilli Acıpayam kavununda 2026 yılının ilk hasadı Alaattin Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin katılımıyla yapılan hasatta üreticilere bereketli bir sezon dilendi.

Denizli'nin coğrafi işaret tescilli ürünlerinden Acıpayam kavununda 2026 yılının ilk hasadı gerçekleştirildi. Alaattin Mahallesi'nde yapılan hasada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli de katılırken, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.

Denizli'nin coğrafi işaret tescilli tarımsal ürünlerinden Acıpayam kavununda 2026 yılı hasat sezonu başladı. Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin katılımıyla Alaattin Mahallesi'nde sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi.

Kendine özgü aroması, eşsiz lezzeti ve yüksek kalite özellikleriyle öne çıkan Acıpayam kavunu, coğrafi işaret tesciliyle bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alıyor. Üreticilerin yıl boyunca verdiği emeğin ardından hasat edilen kavunlar, tarlalardan sofralara ulaşmaya başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Acıpayam kavununun hem bölge ekonomisine hem de Denizli tarımına önemli katkı sağladığını belirterek, coğrafi işaretli ürünün üretimini sürdüren çiftçilere bereketli ve verimli bir hasat sezonu diledi.

Yetkililer, kaliteli üretimin devam etmesi ve coğrafi işaretli ürünün marka değerinin korunması için üreticilere yönelik teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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