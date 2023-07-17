ABU Birleşik Arap Emirlikleri ile Japonya Arasında İş Konseyi Kurulması İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Japonya arasında iş konseyi kurulması için mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi. BAE haber ajansı WAM'a göre, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasında iş konseyi kurulması için anlaşmaya varıldı. BAE-Japonya İş Konseyi mutabakat zaptının imzalandığını BAE Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Genel Sekreteri Hamid Muhammed bin Salim duyurdu. Bin Salim, ilerleyen aylarda iş konseyinin üyelerinin seçiminin yapılacağını sonrasında konseyin faaliyete geçeceğini ve ilk toplantısının da yıl sonu gelmeden düzenleneceğini kaydetti. Bin Salim, BAE-Japonya İş Konseyi'nin, iki ülkenin özel sektörleri arasındaki ilişkiyi geliştirme, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirme ve yatırım ile ticaret fırsatlarını değerlendirme görevi üsteleneceğini dile getirdi. Genel Sekreter Bin Salim, Dubai Expo 2020'den bu yana BAE ve Japon özel sektörleri arasında; sergi, toplantı seminer, konferans ve ortaklıklar gibi ticari faaliyetlerin sayısında yüzde 65'ten fazla artış olduğunu aktardı. BAE'de 400'ün üzerinde Japon şirketi faaliyet gösteriyor. Japonya, BAE'nin dünya üzerindeki en önemli 10 ticari ortağından biri olma özelliği taşıyor. İki ülke arasında petrol dışı ticaret hacmi 2022'de 14,7 milyar dolara ulaşmıştı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Japonya arasında iş konseyi kurulması için mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasında iş konseyi kurulması için anlaşmaya varıldı.

BAE-Japonya İş Konseyi mutabakat zaptının imzalandığını BAE Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Genel Sekreteri Hamid Muhammed bin Salim duyurdu.

Bin Salim, ilerleyen aylarda iş konseyinin üyelerinin seçiminin yapılacağını sonrasında konseyin faaliyete geçeceğini ve ilk toplantısının da yıl sonu gelmeden düzenleneceğini kaydetti.

Bin Salim, BAE-Japonya İş Konseyi'nin, iki ülkenin özel sektörleri arasındaki ilişkiyi geliştirme, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirme ve yatırım ile ticaret fırsatlarını değerlendirme görevi üsteleneceğini dile getirdi.

Genel Sekreter Bin Salim, Dubai Expo 2020'den bu yana BAE ve Japon özel sektörleri arasında; sergi, toplantı seminer, konferans ve ortaklıklar gibi ticari faaliyetlerin sayısında yüzde 65'ten fazla artış olduğunu aktardı.

BAE'de 400'ün üzerinde Japon şirketi faaliyet gösteriyor. Japonya, BAE'nin dünya üzerindeki en önemli 10 ticari ortağından biri olma özelliği taşıyor. İki ülke arasında petrol dışı ticaret hacmi 2022'de 14,7 milyar dolara ulaşmıştı.