Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı

 Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Abdullah Bayrak, Bursa AFSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na Seçildi

Abdullah Bayrak, Bursa AFSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın tanınmış sanayicilerinden Abdullah Bayrak, Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na seçilerek, Bursa ve Afyonkarahisar arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için projeler geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bursa'nın duayen sanayicilerinden Abdullah Bayrak, Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Bursa ve Afyonkarahisar'ın ekonomi alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Bursa AFSİAD, büyüyerek yoluna devam ediyor. Yüksek İstişare Kurulu'nu oluşturan dernekte, kurul başkanlığına ise Bursa'nın tanınmış iş insanlarından Abdullah Bayrak seçildi. Daha önce Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (BOSİAD) de başkanlığını yapan Bayrak, üstlenmiş olduğu yeni görevden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Güçlü bir gelecek inşa edeceğiz"

İki şehrin kültürel ve ekonomik potansiyelini birleştirecek projelere imza atmayı planladıklarını kaydeden Bursa AFSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak, yeni göreviyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bursa, köklü ticaret geçmişi ve dinamik iş dünyasıyla Türkiye'nin en önemli ekonomi merkezlerinden biridir. Bu güzide şehirde faaliyetlerini sürdüren Bursa AFSİAD, hem Afyon kökenli iş insanlarını bir araya getiren hem de Bursa'nın ticari hayatına katkı sunan önemli bir platformdur. Böylesine güçlü bir yapının Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiş olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu görev sadece Afyonlu iş insanları için değil, Bursa iş dünyasıyla ortak sinerjiler oluşturup, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmak adına da büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Bursa, gerek sanayi gerekse ticaret alanında Türkiye'nin öncü şehirlerinden biridir. Bursa AFSİAD olarak, Afyonlu iş insanlarının Bursa'daki etkinliğini artırmayı, bu şehirdeki köklü ticaret ağına daha fazla katkı sağlamayı ve Bursa iş dünyası ile Afyonlu girişimciler arasında güçlü bağlar kurmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, Bursa'nın kültürel ve ekonomik potansiyelini Afyon'la birleştirecek projelere imza atmayı planlıyoruz. Derneğimizin izleyeceği yol haritasına katkı sunacak olan Yüksek İstişare Kurulu'nda beraber çalışacağımız;

Ali İhsan Türkmen, Hayrettin Durmaz, Ceylan Yöntür, Mehmet Karahan, Galip Sakder, Leyla Uyar Cantürk ve Recep Yıldırım arkadaşlarımızla bu görevi üstlenmiş bulunmaktayız.

Bu süreçte, Bursa AFSİAD'ın değerli üyelerinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak, birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edeceğimize inancım tamdır. Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini bana layık gören tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyor, Bursa'daki iş dünyasıyla daha güçlü bir işbirliği içinde çalışacağımızı belirtmek istiyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Taşıtlar için zorunlu uygulamanın tarihi değişti
img

İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu
img

Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.