Abdi İbrahim'de üst düzey atamalar

Abdi İbrahim'de Kuzey Makedonya Ülke Müdürlüğüne Natasha Poposka, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ülke Müdürlüğüne de Wael Okasha getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk ilaç sektöründe 24 yıldır yer alan Abdi İbrahim, söz konusu konumunu uluslararası pazarlarda da sürdürüyor.

Türkiye dışında 19 ülkede kendi organizasyonel yapılanmasıyla faaliyet gösteren şirket, Avrupa Birliği ülkelerinden Kanada'ya, Kuzey Afrika'dan Asya ve Orta Doğu'ya uzanan coğrafyada 70'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Bu kapsamda şirket, uluslararası pazarlardaki büyümesini desteklemek amacıyla iki üst düzey atama gerçekleştirdi.

Eczacılık lisans eğitimini Ss. Cyril ve Methodius Üniversitesinde tamamlayan ve işletme alanında yüksek lisans derecesine sahip Poposka, kariyerine GlaxoSmithKline'da başladı.

Poposka, GlaxoSmithKline'da Satış Müdürü ve Terapötik Alan Lideri olarak görev aldıktan sonra Sandoz'da Reçeteli Ürünler İş Birimi Başkanı, Pazarlama & Portföy Müdürü ve İş Geliştirme Müdürü olarak, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan sorumlu rollerde yer aldı. Ardından Jaka Nova'da Makedonya Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yapan Poposka, son olarak Septima Skopje'de Ticaret Direktörü olarak çalıştı.

Poposka, nisan itibarıyla Abdi İbrahim Kuzey Makedonya organizasyonunda Ülke Müdürü olarak göreve başladı. Söz konusu atamayla Abdi İbrahim, yeni operasyonel yapılanmasını hayata geçirdiği Kuzey Makedonya pazarında faaliyetlerine başlarken, Balkanlar'daki varlığını ve etkinliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Helwan Üniversitesi Ticaret Bilimleri Bölümü mezunu olan Wael Okasha ise kariyerine iş geliştirme ve finans alanlarında başladı.

Route, Acuman ve General Motors'taki deneyimlerinin ardından Sandoz'a geçen Okasha, burada sırasıyla Mısır İş Planlama ve Analiz Müdürü, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi İş Planlama ve Analiz Müdürü, Orta Doğu Mali İşler Direktörü (CFO) ve BAE & Kuveyt İş Birimi Başkanı olarak görev yaptı. Okasha, son olarak PromoPharma'da Dubai & BAE Genel Müdürü olarak çalıştı.

Her iki ülke müdürü de sorumlu oldukları pazarlarda Abdi İbrahim'in büyüme hedefleri doğrultusunda ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve organizasyonun güçlendirilmesinden sorumlu olacak.