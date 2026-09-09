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ABD, Xinbi Guarantee'yi siber dolandırıcılığa destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı

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NEW ABD Hazine Bakanlığı, Amerikalıları hedef alan siber dolandırıcılık operasyonlarına destek verdiğini öne sürerek yasa dışı çevrim içi pazar yeri işleten Xinbi Guarantee'yi yaptırım listesine ekledi.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, Amerikalıları hedef alan siber dolandırıcılık operasyonlarına destek verdiğini öne sürerek yasa dışı çevrim içi pazar yeri işleten Xinbi Guarantee'yi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) Amerikalıları hedef alan siber dolandırıcılık, kara para aklama ve diğer suç faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılan Çince bir platform olan Xinbi Guarantee'ye yaptırım uyguladığı bildirildi.

Xinbi Guarantee'nin büyük ve yasa dışı bir çevrim içi pazar yerini işlettiğine değinilen açıklamada, platformun Çinli siber suçlular tarafından yoğun biçimde kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, OFAC'ın ayrıca dijital para birimi ve diğer finansal hizmetleri sağlayarak platformun faaliyetlerini destekleyen iki kuruluşu da yaptırım listesine eklediği bildirildi.

Xinbi Guarantee'nin 2022'den bu yana platformları üzerinden 24 milyar doların üzerinde dijital varlık ve itibari para işlemi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, platformun faaliyetlerinde mesajlaşma uygulaması ile XinbiPay kripto cüzdanının kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinin her yıl Amerikalı kurbanlardan milyarlarca dolar çaldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu suç örgütlerini ortadan kaldırma konusunda birlik içinde hareket ettiğini vurgulayan Bessent, "Hazine Bakanlığı, bu dolandırıcılığın arkasındaki ağları çökertmek ve Amerikalıları korumak için araçlarını kullanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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