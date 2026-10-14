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ABD, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'e yönelik yaptırımları kaldırdı

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ABD, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'e yönelik yaptırımları kaldırdı. OFAC'ın güncellemesiyle listeden çıkarılan Rodriguez, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in kardeşi; OFAC nisan ayında Delcy Rodriguez'e yönelik yaptırımları da kaldırmıştı.

NEW ABD, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve ülkenin geçici devlet başkanının kardeşi Jorge Jesus Rodriguez Gomez'e yönelik mevcut yaptırımları kaldırdı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Venezuela ile ilgili bir yaptırım güncellemesi yayımladı.

Buna göre, çeşitli isim varyasyonlarıyla da bilinen Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yaptırım listesinden çıkarıldı.

Venezuela vatandaşı, 1965 doğumlu Jorge Rodriguez'in, aynı zamanda ülkenin Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in kardeşi olduğu biliniyor.

OFAC, nisan ayında da Delcy Rodriguez'e yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

Kaynak: AA
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