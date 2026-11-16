ABD ve Nijerya'dan gelen iki LNG gemisinin Türkiye'ye 22 Kasım'a kadar gelmesi bekleniyor

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ABD ve Nijerya'dan yola çıkan LNG Sokoto ve Umm Heesh adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemilerinin 22 Kasım'a kadar Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerine göre, Nijerya'nın Bonny LNG Terminali'nden 4 Kasım'da yola çıkan LNG Sokoto gemisi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

ABD'nin Lake Charles LNG Terminali'nden 1 Kasım'da yola çıkan Umm Heesh ise Cezayir açıklarında seyrini sürdürüyor.

Bermuda bandıralı LNG Sokoto'nun 21 Kasım'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne, Liberya bandıralı Umm Heesh'in ise 22 Kasım'da BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması bekleniyor.

Kapasiteleri 137 bin 300 metreküpe ulaşan LNG Sokoto 2002, kapasitesi 174 bin metreküpe ulaşan Umm Heesh ise haziranda inşa edilmişti.

Kaynak: AA