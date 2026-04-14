Bitcoin küresel risk iştahıyla 74 bin doların üzerine çıktı

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceği haberleri, piyasada risk iştahını artırdı ve bitcoin, mart ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin'in fiyatı 74 bin 600 dolara dayandı.

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine dair beklentiler piyasalarda risk iştahını artırırken, bitcoin mart ortasından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kripto para piyasaları, küresel siyaset ve diplomasi trafiğinden gelen olumlu sinyallerle haftaya güçlü bir yükselişle başladı.

ABD ve İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla çözülebileceğine dair haberler, sermaye piyasalarında risk iştahını tetikleyerek en büyük kripto para birimi bitcoini hareketlendirdi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, son 24 saatte yüzde 5'ten fazla değer kazanan bitcoinin fiyatı 74 bin 600 dolar sınırına dayandı. Bu ivme ile birlikte bitcoin, mart ayı ortasından bu yana en yüksek değerine ulaştı. Kripto para piyasasının toplam hacmi ise günlük bazda yaklaşık yüzde 4,29 artarak 2 trilyon 520 milyar dolara yükseldi.

TSİ 15.00 itibarıyla bitcoin, haftalık bazda yaklaşık yüzde 9'luk kazancıyla 74 bin 400 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalardaki bu yükselişte, Washington ve Tahran hattında müzakere masasına geri dönülebileceğine dair iddialar belirleyici oldu. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump'ın durma noktasına gelen görüşmeleri yeniden başlatmaya istekli olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, bitcoindeki yükseliş altcoin piyasasını da hareketlendirdi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı, yaklaşık yüzde 9 değer kazanarak 3 bin 375 dolar seviyesine yükseldi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki öğrencinin kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan

Yapılan tezahüratlara sinirlendi: Almam sizi maçlara, bir durun lan
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı