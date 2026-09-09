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ABD, üç sektörde belirli Kanada ürünlerine ithalat yasağı getiriyor

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NEW ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı ticaret uygulamalarını" gerekçe göstererek, bu ülke menşeli belirli motosiklet, süt ürünleri ile alkollü içeceklerin ithalatının 29 Eylül'den itibaren yasaklanmasını öngören bildirilere imza attı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı ticaret uygulamalarını" gerekçe göstererek, bu ülke menşeli belirli motosiklet, süt ürünleri ile alkollü içeceklerin ithalatının 29 Eylül'den itibaren yasaklanmasını öngören bildirilere imza attı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bildirilere göre Washington yönetimi, 1930 Tarife Yasası'nın 338. bölümü kapsamında Kanada'ya karşı uyguladığı ticari tedbirleri genişletti.

Bu kapsamda, ABD Başkanı Trump, Kanada'nın motorlu taşıt, süt ürünleri ve alkollü içecek sektörlerini hedef alan beş yeni bildiriyi imzaladı.

Bildirilere gerekçe olarak, Kanada'nın otomotiv tarifeleri düzenlemesini sürdürmesi, başta peynir çeşitleri olmak üzere süt ürünlerinde "tarife kontenjanı ayrımcılığına" devam etmesi ve Amerikan menşeli alkollü içeceklere yönelik eyalet düzeyindeki kısıtlamaları genişletmesi gösterildi.

Trump'ın imzaladığı üç bildiri ile daha önce yüzde 50 ek gümrük vergisine tabi tutulan Kanada menşeli belirli motosiklet, süt ürünleri ile alkollü içeceklerin ABD'ye ithalatı 29 Eylül itibarıyla yasaklandı.

Bildirilerde, bu tarihten önce ithal edilmiş ancak henüz serbest dolaşıma sokulmamış veya tüketime sunulmak üzere antrepodan çekilmemiş ürünlerin yüzde 50'lik gümrük vergisi oranına tabi olmaya devam edeceği belirtildi.

İthalat yasağının yargı veya idari yollarla geçersiz kılınması halinde, ilgili ürünlere otomatik olarak yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulanacağı aktarıldı.

Trump tarafından imzalanan diğer iki bildiriyle de Kanada'nın motorlu araç ve alkollü içecek politikalarına misilleme olarak yürürlüğe konan yüzde 50'lik ek gümrük vergilerinin kapsamı 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere değiştirildi.

Bildirilerde, üst düzey ekonomi yetkililerinin tavsiyeleri ve kamu yararı gözetilerek bazı Kanada ürünlerinin yüzde 50 ek vergi kapsamına dahil edildiği, daha önce listede bulunan bazı ürünlerin ise kapsam dışı bırakıldığı kaydedildi.

ABD ile Kanada'nın ticaret müzakereleri tıkandı

ABD yönetimi, temmuz ayında Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. bölümü uyarınca Kanada menşeli belirli ürünlere ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören üç ayrı başkanlık bildirisini imzaladığı kaydedilmişti.

Her bir bildirinin Kanada'dan ithal edilen farklı ürün gruplarına yüzde 50 oranında ek vergi getirdiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda şaraptan hokey sopalarına ve çimentoya kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu bildirilmişti.

Açıklamada söz konusu tarifenin 19 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği aktarılmıştı.

Söz konusu ek vergiler 18 Ağustos'ta müzakere taahhütleri doğrultusunda 3 gün süreyle askıya alınmış, ancak müzakerelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

Kanada yönetimi de ABD'nin yüzde 50'lik tarifelerine cevap olarak belirli ABD ürünlerine yüzde 15, 25 veya 50 oranlarında gümrük vergisi uygulanacağını bildirmiş, bu tarifeler 8 Eylül'de uygulanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA
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