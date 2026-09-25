Haberler

ABD tüketici güven endeksi eylülde 3,6 puan azalarak 48,1 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Michigan Üniversitesi'nin ölçtüğü ABD tüketici güven endeksi eylülde 3,6 puan azalarak 48,1 oldu; eylül öncü verisi 47,8 olarak açıklanmıştı. Endeks dört ayın en düşüğüne inerken kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4'ten yüzde 4,6'ya yükseldi.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde yukarı yönlü revize edilerek 48,1 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksinin eylül ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla 3,6 puan azalarak 48,1 oldu.

Endeksin eylül ayına ilişkin öncü verisi 47,8 olarak açıklanmıştı.

Eylülde dört ayın en düşük değerine inen tüketici güven endeksi, ağustosta 51,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde 1 puan azalarak 50,9'a indi.

Tüketicilerin geleceğe yönelik ekonomik beklentilerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,2 puan azalışla 46,3 seviyesine düştü.

Enflasyon beklentisi yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi eylülde yüzde 4'ten yüzde 4,6'ya çıktı.

Bu oran, ABD ile İran arasındaki gerilimin başlamasından önce şubatta görülen yüzde 3,4 seviyesinin ve 2024 yılı boyunca kaydedilen seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de eylülde yüzde 3,3 seviyesinden yüzde 3,4'e yükseldi.

Bu seviyenin, 2024 yılında görülen yüzde 2,8 ila yüzde 3,2 aralığının üzerinde seyretmeyi sürdürdüğü görüldü.

"Yüksek fiyatlara dair endişeler artıyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin ocak ayındaki seviyesinin yüzde 15 altında olduğunu belirtti.

Yüksek fiyatlara dair endişelerin artmaya devam ettiğini vurgulayan Hsu, "Yüksek yakıt fiyatlarının ve yeniden tırmanışa geçen ticaret anlaşmazlıklarının ekonominin geneline yansıyabileceğine dair endişelerin yeniden alevlenmesiyle, iş koşullarına ilişkin kısa vadeli görünüm sert bir düşüş yaşadı." ifadesini kullandı.

Hsu, yılın başından bu yana ekonomik görünümün zayıfladığına dair geniş bir mutabakat olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Adana'da galericiler sitesinde 110 milyon liralık vurgun! 25 esnafa karşılıksız çek verip ortadan kayboldu

"Çek sağlam, kale gibi" dediler! 25 galerici aynı tuzağa düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü

Annesinin yanında sorulan soruyu duyunca suratı bu hale geldi
Güllü'nün ölümünün üzerinden 1 yıl geçti! Gözler kızının yargılanacağı 1 Ekim'de

Güllü'nün ölümünde hesap günü yaklaşıyor! Kızı hakim karşısına çıkacak
Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri satıldı

Türkiye'de yüzlerce şubesi var! Dev kahve zinciri için sürpriz karar
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü

"Allah akıl fikir versin" dedirten bir görüntü daha

Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak

İran barış için adımı attı: ABD'ye 7 günlük şartlı teklif
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın

Türkiye resti çekti, verdiği tepkiye dikkat