ABD tüketici güven endeksi eylülde 3,6 puan azalarak 48,1 oldu

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NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde yukarı yönlü revize edilerek 48,1 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksinin eylül ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla 3,6 puan azalarak 48,1 oldu.

Endeksin eylül ayına ilişkin öncü verisi 47,8 olarak açıklanmıştı.

Eylülde dört ayın en düşük değerine inen tüketici güven endeksi, ağustosta 51,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde 1 puan azalarak 50,9'a indi.

Tüketicilerin geleceğe yönelik ekonomik beklentilerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,2 puan azalışla 46,3 seviyesine düştü.

Enflasyon beklentisi yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi eylülde yüzde 4'ten yüzde 4,6'ya çıktı.

Bu oran, ABD ile İran arasındaki gerilimin başlamasından önce şubatta görülen yüzde 3,4 seviyesinin ve 2024 yılı boyunca kaydedilen seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de eylülde yüzde 3,3 seviyesinden yüzde 3,4'e yükseldi.

Bu seviyenin, 2024 yılında görülen yüzde 2,8 ila yüzde 3,2 aralığının üzerinde seyretmeyi sürdürdüğü görüldü.

"Yüksek fiyatlara dair endişeler artıyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin ocak ayındaki seviyesinin yüzde 15 altında olduğunu belirtti.

Yüksek fiyatlara dair endişelerin artmaya devam ettiğini vurgulayan Hsu, "Yüksek yakıt fiyatlarının ve yeniden tırmanışa geçen ticaret anlaşmazlıklarının ekonominin geneline yansıyabileceğine dair endişelerin yeniden alevlenmesiyle, iş koşullarına ilişkin kısa vadeli görünüm sert bir düşüş yaşadı." ifadesini kullandı.

Hsu, yılın başından bu yana ekonomik görünümün zayıfladığına dair geniş bir mutabakat olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA