ABD'de IEEPA kapsamındaki 35,5 milyar dolarlık gümrük vergisi iadesi işleme alındı

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu gümrük vergileri ve faizler için 11 Mayıs itibarıyla yaklaşık 35,5 milyar dolarlık iade işleme konuldu.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) biriminin Uluslararası Ticaret Mahkemesine yaptığı açıklamada, tarife iade sisteminin ilk aşamasının 20 Nisan'da kullanıma açıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 11 Mayıs itibarıyla 126 bin 237 beyanname sunulduğu ifade edilerek, bunların 86 bin 874 adedinin doğrulamalardan geçtiği belirtildi.

Aynı tarihe kadar doğrulama işlemlerini başarıyla geçen beyanlardan 15,1 milyon ithalat kaydının kabul edildiği kaydedilen açıklamada, bunların 8,3 milyondan fazlasının IEEPA vergileri kaldırılarak yeniden işleme alındığı bildirildi.

Açıklamada, 11 Mayıs itibarıyla yeniden işlenen gümrük beyannameleri için öngörülen vergi iadesi ve faiz tutarının yaklaşık 35,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından binlerce şirket, ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

ABD basınında, bazı şirketlerin Yüksek Mahkemenin yasa dışı olduğuna hükmettiği IEEPA tarifelerinin iadelerini, bugün itibarıyla almaya başladığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZeynep Bulut:

35 milyar dolar iade yaptığında bu paray nereye harcayacaklar diye düşünüyorum çünkü bu devasa bir miktar ve ekonomiye yansıması olması gerek

Haber YorumlarıÜmit Bircan:

Yahu bunu kim kararlaştırdı acaba ?? Şirketler şikayet etmiş mi etmemiş mi belli değil ?? Yüksek Mahkeme nasıl oluyor da birden karar değiştiriyor ?? 35 milyar dolar çok tuhaf bir rakam geldi bana ?? İçişleri bilenler bilir tabii ama dışarıdan görmek zor ??

Haber YorumlarıFatma Efsun Şen:

Allah'ın takdiri, insan da yapacağını yapmış işte.

