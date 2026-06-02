ABD'den tarım ekipmanlarına uygulanan gümrük vergilerini düşürme kararı

ABD yönetimi, biçerdöver ve hasat makineleri gibi tarım ekipmanlarına uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürme kararı aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump çelik, alüminyum ve bakır ithalatına yönelik tarife rejimlerinde değişiklik öngören bir başkanlık bildirisi imzaladı.

Buna göre, biçerdöver ve hasat makineleri gibi tarım ekipmanlarına uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 15'e indirilecek.

Ayrıca, yüzde 15 oranında gümrük vergisine tabi olan endüstriyel ekipman kategorisinin kapsamı genişletilecek, ticaret anlaşması bulunan ve bu uygulamadan yararlanma hakkına sahip ülkelerden ithal edilen buldozerler ve forkliftler gibi mobil endüstriyel ekipmanlar bu kategoriye dahil edilecek.

Söz konusu bildiriyle yabancı şirketlerin daha fazla ABD çeliği ve alüminyumu kullanmasının teşvik edilmesi hedeflenirken, sermaye ekipmanlarının ağırlık bazında en az yüzde 85 oranında ABD'de eritilip dökülmüş çelik veya alüminyum içermesi halinde bu şirketler yüzde 10'luk gümrük vergisi oranından yararlanabilecek.

Bu tarife düzenlemeleri 8 Haziran'da yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 2027'ye kadar uygulanacak.