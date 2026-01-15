ABD'de "Savunma"dan "Savaş" Bakanlığı ismine geçiş 10 ila 125 milyon dolarlık maliyete yol açabilir

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Savunma Bakanlığının adının resmen "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesinin, 10 ila 125 milyon dolarlık maliyete yol açabileceğini bildirdi.

Kongre Bütçe Ofisinin açıklamasında, Savunma Bakanlığının adının resmen "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesinin vergi mükelleflerine çıkaracağı tahmini maliyetler duyuruldu.

"Yasal isim değişikliği, Kongre ve Bakanlığın değişikliği nasıl uygulamayı seçtiğine bağlı. Yüz milyonlarca dolara da mal olabilir." ifadeleri kullanılan açıklamada, uygulama kapsamının açıklanmayabileceği belirtildi.

İsim değişikliğinin, öncelikle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ofisi içinde gerçekleşmesi durumu dahil "ılımlı bir şekilde uygulanmasının" yaklaşık 10 milyon dolara mal olacağı kaydedilen açıklamada, değişikliğin Bakanlık genelinde kapsamlı şekilde uygulanması halinde 125 milyon dolara erişebileceği aktarıldı.

Kongre kararı

Trump, eylülde "Savaş Bakanlığı" isminin "ikincil bir unvan" olarak kullanılmasını içeren bir başkanlık emri imzalamış ve değişikliği resmileştirmek için ABD Kongresine başvuracağını açıklamıştı.

ABD'de federal kuruluşların oluşturulması, kurulması ve yeniden adlandırılması, ABD Anayasası doğrultusunda, yalnızca Kongrenin yetkisi altında bulunuyor.