ABD, Rus Petrol Şirketlerine Yaptırım Uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Rosneft ve Lukoil petrol şirketleri ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Bu adım, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için barış sürecine bağlılık göstermemesi nedeniyle atıldı. Yaptırımların, Rusya'nın enerji sektöründeki baskıyı artıracağı ve Kremlin'in savaş için gelir elde etme kabiliyetini zayıflatacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığının barış sürecini desteklemek için yetkilerini kullanmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "ABD, savaşın barışçıl şekilde çözülmesini savunmaya devam edecek ve kalıcı barış tamamen Rusya'nın iyi niyetle müzakere yapma isteğine bağlıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirmeyi reddetmesi nedeniyle savaşa finansman sağlayan Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yaptırım uygulandığını belirtti.

Bessent, "Hazine Bakanlığı, Başkan Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazır. Müttefiklerimizi bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

