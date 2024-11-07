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ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın maaşı belli oldu

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Rakibi Kamala Harris'e fark attığı seçim zaferiyle ikinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump yıllık 14 milyon lira maaş alacak. Trump'ın asıl kazancının ise sosyal medya ve emlak yatırımlarındaki büyük hisseleri üzerinden devam edeceği yorumları yapılıyor.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yıllık 400 bin dolar (Yaklaşık 14 milyon TL) maaş alacağı öğrenilirken, asıl kazancın ise sosyal medya ve emlak yatırımlarındaki hisseler üzerinden devam edeceği ifade ediliyor.

Media & Technology Group adlı sosyal medya şirketinin hisselerinden milyonlarca dolar kazanç sağlıyor. Trump'ın sahibi olduğu Truth Social platformu, özellikle son aylarda hızla değer kazandı. Şirketin hisse fiyatı yıl başından bu yana yüzde 100'ün üzerinde arttı ve sadece geçen ay yüzde 85 değer kazandı. Bu artışlar, Trump'ın medya şirketi üzerinden ciddi bir servet kazanabileceğini gösteriyor.

UZMANLAR SERVETİNİ TARTIŞIYOR

Trump'ın net serveti konusunda farklı görüşler var. Bloomberg'e göre Trump'ın serveti şu an 6,49 milyar dolar. Forbes ise geçen hafta yaptığı tahminde bu miktarı 8 milyar dolar olarak belirtti. Wall Street Journal ise bu rakamın daha yüksek olduğunu, Trump'ın servetinin 7,5 ila 10 milyar dolar arasında olabileceğini öne sürdü. Trump'ın asıl kazanç kaynağı olan emlak yatırımları, servetinin temelini oluşturmaya devam ediyor.

HİSSELERİ PARAYA ÇEVİRMEK ZOR

Trump'ın medya şirketindeki 114,75 milyon hissesinin toplam değeri kağıt üzerinde oldukça yüksek. Ancak Florida Üniversitesi'nden finans profesörü Jay Ritter'a göre bu hisselerin değeri seçim sürecinde dalgalı seyrediyor. Şu anda hisse başına değeri 35 dolar civarında. Bu durumda Trump'ın medya hisselerinin toplam değeri yaklaşık 4 milyar dolar olarak görülüyor. Fakat Trump, bu hisseleri nakite çevirmeye kalkarsa, tüm kazanç üzerinden sermaye kazancı vergisi ödemek zorunda kalacak. Ritter'a göre, vergi kesintilerinden sonra Trump'ın bu hisselerden elde edeceği net kazanç 800 milyon dolara kadar düşebilir.

BAŞKANLIK SERVETİNİ ETKİLEMEYECEK

Trump, ikinci başkanlık döneminde maaşını alsa da asıl kazancını hisseleri ve emlak yatırımları oluşturacak. Uzmanlara göre, Trump'ın başkan olması, emlak sektöründeki varlıklarının değerini çok fazla değiştirmeyecek. Ancak Trump Media hisselerindeki değeri koruması ve artırması, Trump'ın zenginliğini sürdürebilmesi için önemli bir etken olacak. Haber7'de yer alan habere göre Tuttle Capital Management'ın CEO'su Matthew Tuttle, Fortune'a yaptığı açıklamada, "Trump, DJT hisselerinden hatırı sayılır bir kazanç elde etti" ifadelerini kullandı. Trump'ın medya yatırımlarının gelecekte nasıl bir değere ulaşacağı ise hem piyasaların hem de kamuoyunun ilgisini çekmeye devam edecek.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın maaşı belli oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımehmet:

bizdeki vekiller bedavayamı çalışıyor diyorsunuz. işini beyenmeyen bıraksın. vekiller asgari ücretin 3 katı maaş ve makam araçları iptal edilsin. bak halk için nasıl çalışırlar. para için değil. hizmet için çalışacak yöneticiler lazım bize.

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Haber YorumlarıHakan Kara:

vay be trupm bizim ülked eolsa aç kalacak koskcoa abd başkanı için aylık 33 bin dolar şaka gibi bizimkiler gibi neden bir yerim yötneimine atanıp huzur hakkıdır yönetim üyeliğidr danışmanlıktır taupmtan fazla kazanan bürkoratlar var 5 yerden maaş alan gazeteci bozuntusu var hilal kaplan denen adi kaç yerden maaş alıyor aylığı trupmtan fazla

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Fedakar Başkan yol parasıyla yemek parası almıyor demek.

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Haber YorumlarıAkif:

keşke bizde de vekil bakan maaşları yüksek olsa da maaşlarıyla yetinseler.

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Haber Yorumlarıhasan:

Çenemizi yordu

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Haber YorumlarıMuhsin Özmert:

bizimkiler millet vekillerimiz ondan fazla alıyor rahat olun beyler 3 yerden maaşları var

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