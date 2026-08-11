Zeytinyağında ABD Vergisi Pazar Kaybı Riskini Artırıyor

Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, ABD tarafından açıklanan yeni gümrük vergisi tarifelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kürlek, Türkiye zeytinyağı özelinde uygulanan yüzde 12,5'lik gümrük vergisinin sektörün en büyük pazarı olan ABD'de ciddi bir pazar kaybı riski oluşturduğunu söyledi.

Açıklanan yeni tarifelerin Türk zeytinyağı ihracatçısını zor durumda bıraktığını belirten Mustafa Kürlek, Avrupa Birliği ve ana rakiplerden Tunus'a sağlanan vergi muafiyetleri ile avantajlarına dikkat çekti. Kürlek, "Maalesef en son açıklanan gümrük vergisi tarifelerinde Avrupa Birliği zeytinyağında yüzde 10'da tutulurken, Tunus gibi esas rakibimiz olan bir ülkeye de muafiyet sağlandı. Şu anda Türkiye için zeytinyağı özelinde yüzde 12,5'lik bir vergi konmuş oldu. Bu durum, en büyük rakibimiz olan İspanya'dan yüzde 2,5 daha yüksek maliyetli kalmamıza sebep olacak. Bu tabloyu sektör açısından kesinlikle olumlu değerlendirmiyoruz" dedi.

"En büyük pazarımız ABD'de rekabet kaybı yaşanabilir

Düşük kar marjlarıyla çalışan sektörde yüzde 2,5'lik bir farkın dahi büyük etkiler oluşturduğunu vurgulayan Kürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörde şu anda çok düşük marjlar olduğu için yüzde 2,5'lik pay bile ciddi bir etki oluşturuyor. Bunun üzerine navlun gibi giderler de eklendiğinde, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatının yaklaşık yüzde 28'ini gerçekleştirdiği en büyük alıcımız olan Amerika pazarında ciddi bir rekabet kaybı yaşayacağız. Umarım tekrar yeni bir vergi güncellemesiyle bu oranlar daha aşağı çekilir. Farklı destekler veya gümrük vergilerinin yeniden düzenlenmesiyle bu sıkıntıyı aşacağımızı umuyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı