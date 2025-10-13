Haberler

ABD'li bankadan altın için şok tahmin

ABD'li bankadan altın için şok tahmin
Altın ve gümüş fiyatları rekor tazelerken, Bank of America 2026 için çarpıcı tahminler paylaştı. Altının 5 bin dolara, gümüşün ise 65 dolara ulaşabileceğini öngören banka, değerli metallerde yükselişin süreceğini belirtti. Altın 4 bin 79 dolarla, gümüş ise 51,72 dolarla yeni zirvesini gördü.

Altın ve gümüş fiyatları yeni haftaya rekorla başladı. Altının onsu 4 bin 79 doları, gümüşün onsu ise 51,72 doları görürken; Bank of America (BofA), 2026 yılı için altın ve gümüş fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

ALTINDA HEDEF 5 BİN DOLAR

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi artarken, Bank of America değerli metallere ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Banka, altının ons fiyatının 5 bin dolara ulaşabileceğini, gümüşün ise 65 dolar/ons seviyesini görebileceğini öngördü. BofA ayrıca, 2026 yılı için ortalama altın fiyatını 4 bin 400 dolar/ons, gümüş fiyatını ise 56,25 dolar/ons olarak tahmin etti.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde 4 bin 79 dolarla yeni zirvesini görürken, yılbaşından bu yana yaşanan artış %55'i aştı. Gümüş ise 51,73 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Bu yılki yükselişi %78'e yaklaştı.

YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMANA YÖNELİYOR

Uzmanlara göre, jeopolitik riskler ve resesyon endişeleri, yatırımcıları altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yönlendiriyor. Analistler, BofA'nın tahminlerinin, piyasalarda değerli metallerde uzun vadeli yükseliş beklentisini güçlendirdiğini belirtiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
500
