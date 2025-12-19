Haberler

ABD, İran'ın gölge filosuna yeni yaptırımlar uyguladı

ABD yönetimi, İran petrolüyle ilgili ürünlerin nakliyesine aracılık eden 29 gemiyi yaptırım listesine ekledi. Yaptırımlar, İran'ın askeri faaliyetlerini finanse eden petrol gelirlerini hedef almayı amaçlıyor.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, İran'ın gölge filosuna yönelik ek yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

İran petrolüyle ilgili ürünlerin nakliyesine aracılık ettikleri gerekçesiyle 29 gemiye yaptırım uygulandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu gemilerin yüz milyonlarca dolar değerindeki sevkiyatlardan sorumlu olduğu belirtildi.

Yaptırımların, şirketlerinin gemilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen Mısırlı iş insanı Hatem Elsaid Farid İbrahim Sakr ile Hindistan, Panama ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren bazı denizcilik şirketlerini de kapsadığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, yaptırımların İran'ın askeri ve silah programlarını finanse etmekte kullandığı petrol gelirlerini hedef aldığını belirterek, Bakanlığın bu doğrultudaki adımlarını sürdüreceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada da, Washington yönetiminin, İran'ın "istikrar bozucu faaliyetlerini" finanse eden gelirlerden mahrum bırakılmasını amaçlayan "maksimum baskı kampanyası" kapsamında önlemler almaya devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Ekonomi
