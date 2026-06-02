Haberler

ABD'den İranlı kripto para borsalarına yaptırım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex dahil dört dijital varlık borsasını yaptırım listesine aldı. Nobitex'in İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olduğu ve Devrim Muhafızları ile bağlantılı işlemleri kolaylaştırdığı iddia edildi.

NEW ABD, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'in de aralarında bulunduğu dört dijital varlık borsasını yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) "Ekonomik Öfke" kapsamında İran'a karşı yeni yaptırım kararları aldığı bildirildi.

Bu çerçevede, Nobitex ile diğer üç kripto para borsasının yaptırım listesine eklendiği kaydedilen açıklamada, Nobitex'in geçen yıl İran'a giren tüm dijital varlıkların yüzde 50'den fazlasını işlediği belirtildi.

Açıklamada, şirketin İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu, Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı işlemleri kolaylaştırdığı ve fidye yazılımı faaliyetlerinde bulunan aktörlerin kullandığı cüzdanlarla işlem gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Nobitex'in ayrıca İran Merkez Bankasının yüz milyonlarca dolarlık stablecoine erişmesini sağladığı ve İran para birimi riyalin değer kaybını sınırlamaya yönelik girişimlerde kullanıldığı iddia edilen açıklamada, şirketin internet kesintilerine rağmen İran'a ait fonların ülke dışına taşınmasına yardımcı olduğu savunuldu.

Açıklamada, Nobitex'in yönetim kadrosunun da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Yaptırım listesine eklenen diğer kripto borsalarının Wallex, Bitpin ve Ramzinex olduğuna değinilen açıklamada, Wallex'in işlem hacmi bakımından İran'ın en büyük ikinci dijital varlık borsası olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu şirketlerin de Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı çok sayıda işlemin gerçekleştirilmesine aracılık ettiği öne sürüldü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran'ın yaptırımları delmek ve sermayeyi ülke dışına çıkarmak gibi işlemler için dijital varlık teknolojilerini araç olarak kullandığını öne sürdü.

Bessent, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek amacıyla finansal hareketleri hem geleneksel bankacılık sistemi hem de dijital varlıklar üzerinden takip etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak

Özel'den Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Tarih de saat de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali

Ersun Yanal geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan transfer sözleri: İki ismi de alacağız

Aziz Yıldırım: İki ismi de alacağız
Kıyafet giymeden tüm vücudunu Dünya Kupası'nda oynayacak yıldızların fotoğraflarıyla kapladı

Kıyafet giymeden tüm vücudunu futbolcuların fotoğrafıyla kapladı
Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi

Casusluk yaptıklarını kabul edip tüm dünyadan özür diledi
Alanya'da tartışma yaratan karar: Buzsuz içecek isteyen 20 TL fazla ödeyecek

Menüye ekledikleri kaleme herkes şaştı kaldı
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Sigaraya bir zam daha! En ucuzu dahi dudak uçuklattı
Bertuğ Yıldırım'ın Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var

Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var