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Petroldeki Düşüş Akaryakıtta İndirim Beklentisi Yarattı: Önce Ötv Kesintisi Devreye Girecek

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ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığının duyurulmasıyla petrol fiyatları düştü. Sektör temsilcileri, eşel mobil sistemi uyarınca önce ÖTV kesintisi yapılacağını, pompaya yansıyan indirimin sınırlı kalacağını belirtti.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığının duyurulmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün kademeli olarak devam edeceği beklentisi, akaryakıta peş peşe indirim olasılığını güçlendirdi. Sektör temsilcileri, eşel mobil sistemi uyarınca öncelikle devletin ÖTV kesintisi yapacağına işaret ederek, "Benzinde 8,38 TL, motorinde 11,90 TL ÖTV tahsilatı yapılacak" dedi.

ABD ile İran'ın barış anlaşmasına vardığının, resmi imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağının duyurulmasının ardından brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatları düştü. Fiyatların daha da düşeceği beklentisi güçlendi.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, benzin ve motorinde, izleyen günlerde gündeme gelecek olası indirimlere işaret ederek, "Eşel mobil sistemi gereğince önce devlet bu indirimlerden ÖTV tahsilatı yapacak. Bu nedenle  pompaya yansıyan tutarlar sınırlı kalacak" uyarısında bulundu.

Sektör temsilcileri, savaş öncesinde ÖTV tutarının litrede benzinde yaklaşık 14,83 TL, motorinde 13,90 TL olduğunu anımsatarak, "Anlık ÖTV tutarı benzinde, 6,45 TL, motorinde 2 TL dolayında bulunuyor. Buna göre, benzinde 8,38 TL, motorinde 11,90 TL ÖTV tahsilatı yapılacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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