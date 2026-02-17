Haberler

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Güncelleme:
ABD ile İran arasında Cenevre'de gerçekleşen nükleer müzakerelerin ikinci turunun ardından "temel ilkelerde uzlaşı sağlandığının" açıklanması ile birlikte değerli metallerin fiyatlarında gerileme yaşandı. Washington-Tahran hattındaki uzlaşının ardından yüzde 1,90 değer kaybeden altının gramı 6 bin 800 TL seviyelerine çekildi. Gümüşteki değer kaybı ise altını da geride bıraktı.

  • ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu Cenevre'de tamamlandı.
  • İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki tarafın temel ilkeler konusunda anlaştığını açıkladı.
  • Ons altın fiyatı, ABD ile İran arasındaki uzlaşı sonrası yüzde 1,90 düşerek 4 bin 880 dolar seviyesine geriledi.

Tüm dünyanın gözünü kulağını çevirdiği ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu Cenevre'de tamamlandı.

İRAN: TEMEL İLKELER KONUSUNDA ANLAŞTIK

Yaklaşık 2,5 saat görüşmenin ardından ilk açıklama ise İran cephesinden geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet medyasına yaptığı açıklamada görüşmelerin önceki tura kıyasla "iyi ilerleme kaydettiğini" söyledi. Arakçi, iki tarafın olası bir anlaşma için taslak metinler üzerinde çalışmayı ve metinlerin karşılıklı olarak incelenmesinin ardından bir sonraki turun tarihini belirlemeyi kabul ettiğini söyledi. Arakçi, her iki tarafın da uzlaşması zaman alacak pozisyonlara sahip olduğunu belirterek temel ilkeler konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.

ANLAŞMA İLE BİRLİKTE ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI

Söz konusu açıklamanın ardından ise değerli metallerin fiyatlarında gerileme meydana geldi. Görüşme öncesinde 4 bin 918 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, Washington- Tahran arasındaki uzlaşı ile birlikte yüzde 1,90 değer kaybederek 4 bin 880 seviyelerine çekildi. Altının gramı ise saat 17.15 itibarıyla 6 bin 880 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞTEKİ DÜŞÜŞ DAHA BÜYÜK

Gümüşteki geri çekilme ise altından daha büyük oldu. Yüzde 3,64'lük düşüş gösteren gümüşün onsu saat 17.15 itibarıyla 74,17 dolar, gramı ise 104 TL seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com
