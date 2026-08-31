Bessent: G20'de önceliğimiz ekonomik büyüme

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, G20'deki ilk önceliklerinin ekonomik büyüme olduğunu bildirdi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, ABD'nin ev sahipliğinde North Carolina eyaletinin Asheville kentinde başladı.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Mevcut Ekonomik Gelişmeler" oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, ekonomik büyümenin ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde yeniden ülke politikalarının pusulası haline geldiğini söyledi.

G20'nin 1990'ların sonlarında ilk kez toplandığı dönemdeki misyonunun "ekonomik büyümeyi hedefleyen işbirliğini teşvik etmek" olduğunu anımsatan Bessent, ancak geçen on yıllar içinde görev kapsamının genişlemesiyle bu rotadan uzaklaştığını kaydetti.

Bessent, ABD'nin G20'nin kuruluş amacını beş temel öncelik çerçevesinde ele aldığını belirterek, "İlk ve en temel önceliğimiz, kaynaklarımızın bolluğuna, kurallarımızın netliğine ve piyasalarımızın gücüne dayanan ekonomik büyümedir. Bu nedenle ABD, büyümenin önündeki engelleri tespit etmek ve bunları ortadan kaldıracak reformlar geliştirmek amacıyla, ilk kez özel sektör iş dünyası liderleri ile G20 politika yapıcılarını bir araya getiriyor." diye konuştu.

Kamu-özel sektör ortaklığı ile refahı zayıflatan kalıcı küresel dengesizliklerle mücadeleyi de öncelikleri arasında sıralayan Bessent, ülkelerin kendi ihracatlarına ayrıcalık tanıyan çarpık politikaların, G20'de temsil edilen ekonomilerin birçoğuna zarar verdiğini ifade etti.

Bessent, "Dayanıklı bir küresel ekonomi, adil ve piyasa temelli rekabeti boğan, 'komşusunu zarara uğratma' niteliğindeki eylemler üzerine inşa edilemez." dedi.

Hazine Bakanı Bessent, gelişmekte olan piyasalar ve ekonomilerdeki devlet borcu sorunlarının ele alınması ile finansal okuryazarlığın da öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh da G20'nin fikir alışverişinde bulunmak adına ender bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Küresel bir tasarruf fazlası ve fırsat eksikliği nedeniyle sermayenin beklemede kaldığı dönemin geride kaldığını dile getiren Warsh, "İçinde bulunduğumuz anı tanımlamam gerekirse, bunu küresel bir yatırım patlaması dönemi olarak nitelendirirdim, dolayısıyla önümüzdeki iki gün boyunca ele alacağımız konular da bunlar olacak." diye konuştu.

"İran'a karşı baskı uygulamaya devam edeceğiz"

Öte yandan, G20 toplantısı açılışı öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bessent, İran'ın yaptırımları son derece ciddiye aldığını belirtti.

İran ekonomisinin içinde bulunduğu durum karşısında İranlı liderlerin "şok içinde" olduğunu öne süren Bessent, dünyanın en büyük enerji rezervlerinden birine sahip olan bir ülkenin artık benzin ithal etmek zorunda kaldığını ve 3-4 saatlik benzin kuyruklarının oluştuğunu kaydetti.

Bessent, İran'a karşı yürüttükleri "ekonomik dışlama" operasyonuna verdikleri destek için Avrupa Birliği'ne teşekkür etti.

İran'a karşı baskı uygulamaya devam edeceklerini vurgulayan Bessent, "ekonominin çökmesinin" haftalar veya aylar içinde gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Bessent, "Ekonominin çökmesi de şart değil, tek gereken rejimin aklını başına toplaması." dedi.

Kaynak: AA