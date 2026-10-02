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ABD Hazine Bakanı Bessent, Avrupa'yı dizel arzı taahhütlerini hızlandırmaya çağırdı

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ABD Hazine Bakanı Bessent, dizel arzındaki aksaklıkları gidermek için Avrupalı ortaklarına taahhütlerini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısı yaptı. Bessent, Amerikalı çiftçiler ve kamyon şoförlerinin dizel sıkıntısının yükünü taşımaması gerektiğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısında bulundu.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde ABD'nin küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşmasına yardımcı olma yönündeki taahhütlerini yerine getirdiğini belirten Bessent, "Avrupalı ortaklarımız, mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırmalı ve devam eden aksaklıkların giderilmesi için ilave arzı derhal piyasaya sunmalıdır." ifadesini kullandı.

Bessent, Amerikalı çiftçilerin, kamyon şoförlerinin ve işletmelerin küresel dizel sıkıntısının yükünü taşımak zorunda bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin üzerine düşeni yaptığını savunan Bessent, "Müttefiklerimizden taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da miting için gittiği Texas'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinden dizel stoklarını piyasaya sürmelerini isteyebileceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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