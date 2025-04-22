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ABD, Güneydoğu Asya'dan İthal Güneş Enerjisi Ürünlerine Gümrük Vergisi Uyguluyor

ABD, Güneydoğu Asya'dan İthal Güneş Enerjisi Ürünlerine Gümrük Vergisi Uyguluyor
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ABD Ticaret Bakanlığı, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan gelen güneş enerjisi ürünlerine yönelik nihai gümrük vergisi seviyelerini belirledi. Ürünlerin dampingli olarak ithal edildiği tespit edildi.

NEW ABD Ticaret Bakanlığı, 4 Güneydoğu Asya ülkesinden gelen güneş enerjisi ürünlerine yönelik gümrük vergisi seviyelerini kesinleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan ithal edilen fotovoltaik hücrelere yönelik antidamping ve ek gümrük vergisi soruşturmalarında nihai tespitlerin yapıldığı belirtildi.

Söz konusu ülkelerden ithal edilen güneş pillerinin ABD pazarına dampingli bir şekilde girdiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ülkelere özgü olarak belirlenen antidamping vergisi oranlarına yer verildi.

Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'daki şirketlerin Çin hükümetinden sübvansiyon aldığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu durumun, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından "ulusötesi sübvansiyon" tespiti yapılan ilk soruşturmalar arasında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) ülkenin uğradığı nihai zararın tespitini yapmak için 2 Haziran'a kadar süresi bulunduğu belirtilerek, ITC'nin zarar tespitinde bulunması durumunda Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan ithal edilen güneş enerjisi ürünlerine yönelik belirlenen oranlarda antidamping vergisi ve ek vergilerin alınacağı bildirildi.

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Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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