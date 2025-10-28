Haberler

ABD Enerji Bakanlığı ve AMD 1 Milyar Dolarlık Süper Bilgisayar İşbirliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Enerji Bakanlığı, Advanced Micro Devices (AMD) ile 1 milyar dolarlık işbirliği yaparak iki yeni süper bilgisayar geliştireceğini duyurdu. 'Lux AI' ve 'Discovery' adlı süper bilgisayarlar, yapay zeka kapasitesini artırarak enerji ve ulusal güvenlik alanlarında ilerlemeler sağlamayı hedefliyor.

ABD Enerji Bakanlığı ve yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices (AMD), 1 milyar dolarlık işbirliği kapsamında iki süper bilgisayar geliştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda AMD destekli "Lux AI" ve "Discovery" adlı iki yeni yapay zeka süper bilgisayarının inşa edileceği bildirildi.

Yeni kamu-özel ortaklık modeliyle geliştirilecek "Lux AI"ın 2026 yılının başlarında devreye alınacağı belirtilen açıklamada, bunun ABD Enerji Bakanlığının kısa vadeli yapay zeka kapasitesini genişleteceği ve füzyon, fisyon, malzeme keşfi, kuantum, ileri üretim ile enerji şebekesi modernizasyonu gibi kritik ulusal öncelikler üzerindeki çalışmaların hızlanmasını sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, yüksek performanslı hesaplama, yapay zeka ve kuantum sistemlerinin birleşimine öncülük edecek "Discovery"nin de 2028'de devreye alınacağı belirtildi.

AMD'den yapılan açıklamada da "Lux AI" ve "Discovery"nin bilim, enerji ve ulusal güvenlik alanlarında atılımlar sağlamak için tasarlanmış ABD Enerji Bakanlığının "amiral gemisi" süper bilgisayarları olacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu sistemlerin tamamen devreye alınmasıyla toplam 1 milyar dolarlık kamu ve özel fon yatırımını temsil edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar

İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.