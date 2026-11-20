ABD'den yola çıkan Nohshu Maru LNG gemisinin 24 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD'nin Ingleside Limanı'ndan 8 Kasım'da ayrılan Nohshu Maru adlı LNG gemisinin 24 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor. 174 bin metreküp kapasiteli gemi, Fas açıklarında seyrini sürdürürken Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Gemisi Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
ABD'nin Ingleside Limanı'ndan yola çıkan "Nohshu Maru" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 24 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 8 Kasım'da ABD'den ayrılan LNG gemisi, Fas açıklarında seyrine devam ediyor.
174 bin metreküp kapasiteli geminin 24 Kasım'da Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Gemisi Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bandıralı gemi 2019'da inşa edilmişti.
Kaynak: AA