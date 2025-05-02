1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

ABD'den Türk kimya devine yaptırım

ABD'den Türk kimya devine yaptırım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin dev şirketi Kimpaş Kimya, İran'dan 15 milyon dolarlık petrol ticareti yaptığı iddiasıyla ABD'nin yaptırım listesine girdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kaçakçılık suçlamasıyla birçok şirkete yaptırım kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ek vergi savaşları dünya kamuoyundaki gündemini korurken, Washington'dan ilginç bir yaptırım kararı alındı. Biden döneminde Rusya'ya uygulanan ambargoların yerini, Trump'ın İran yaptırımları almış durumda. Trump yönetimi, İran'a yönelik kaçakçılık suçlamasıyla birçok şirkete yaptırım kararı aldı.

KARARI RUBIO DUYURDU

Kararı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyururken, bakanlığın resmi sitesinden de ayrıntılara ulaşıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesine göre Trump yönetimi "İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri için yüz milyonlarca dolarlık yasadışı fon sağlayan" geniş çaplı bir İran petrol kaçakçılığı ağına yönelik kapsamlı yaptırımlar duyuruldu.

Yapılan açıklamada şirketler "İran adına yaklaşık 500 milyon dolar değerinde kaçak petrokimya ve petrol ürünü kaçırarak, sertlik yanlısı rejimin "nükleer programını ilerletmesini ve Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husi isyancıları da dahil olmak üzere terörist ortaklarını ve vekillerini desteklemesini" sağladı.

LİSTEDEKİ 3. ŞİRKET KİMPAŞ KİMYA

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre ABD'nin İran yaptırımlarında BAE merkezli Solvent Organics FZE, dünya genelindeki ülkelere 300 milyon dolardan fazla "İran menşeli petrokimya ürünleri" ihraç etti. İkincisi, Alseerah Trading LLC, benzer şekilde yaptırım uygulanan mallardan 150 milyon dolardan fazlasını uluslararası pazarlara taşıdı.

En dikkat çeken üçüncü şirket ise kamuoyunun yakından tanıdığı Türk şirketi Kimpaş. Kimpaş Kimyevi Maddeler Pazarlama Ticaret ve Sanayi şirketinin yaptırım uygulanan İran petrokimya şirketlerinin ürettiği 15 milyon dolarlık malları ithal ettiği belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDağıstan:

Yakında ( youtubeden öğrendiğim kadarıyla ) Kıbrıs kasetleri nedeniyle başka birimlere de yaptırım uygulanırsa şaşırmam

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.