ABD'den Putin'i küplere bindirecek hazırlık! Ülke dışındaki servetini kontrol eden gizli sevgilisine yaptırım yolda

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat'tan beri devam ederken, Abd'nin önde gelen medya kuruluşlarından Wall Street Journal'dan dikkat çekici bir iddia geldi. Gazete, Washington yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Putin'in kız arkadaşı olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Alina Kabaeva'ya yaptırımı gündemine aldığını yazdı. Gazeteye konuşan yetkililer ve kaynaklar, Rusya ile ABD arasındaki gerilimin tırmanmasından endişe ederek bu yaptırımı beklettiğini söyledi.

PUTİN'İN ÜLKE DIŞINDAKİ SERVETİNİ ELİNDE TUTUYOR

Öte yandan gazeteye konuşan yetkililer, Kabaeva'nın Putin'in ülke dışındaki servetini ve malvarlığını elinde tuttuğunu düşünürken, bu tür bir yaptırım kararının Putin'e "kişisel" bir saldırı olacağını da açıkladı. Putin'e kişisel bir saldırı olması durumunda da iki ülke arasındaki gerilimin çok kısa bir sürede tırmanmasından endişe ediliyor.

KABAEVA'YA YAPTIRIM HALEN MASADA

Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, 69 yaşındaki Putin'in kız arkadaşı olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Kabaeva'nın isminin yaptırım listesinden son dakikada silindiğini aktardı. Fakat bazı ABD'li yetkililer, Kabaeva'ya yaptırımın halen masada olduğunu açıkladı. ABD istihbaratı ise Kabaeva ve Putin'in birlikte 3 çocuğu olduğunu öne sürdü.

İSVİÇRE'DE LÜKS BİR MALİKANEDE YAŞIYOR

Öte yandan Batılı yetkililer Kabaeva'nın Kremlin'deki güç dengesinin neresinde olduğunu tam olarak bilemediklerini açıklarken, genç kadının İsviçre'de Cenevre yakınlarında yüksek duvarlı ve lüks bir malikanede yaşadığını açıkladı. Bu malikanede Putin'in yakınlarının helikopterle girip çıktıkları da istihbarat raporlarında yer aldı. Fakat Kabaeva'nın burada çok nadiren görüntülendiği de belirtildi.

NİŞANLANDIKLARINI YAZAN RUS GAZETESİ KAPATILDI

Sözcü'nün haberine göre Ukrayna hükümeti de savaşın başlamasından bu yana Kabaeva'ya yaptırım uygulanması gerektiğini açıklamış ve İsviçre'nin genç kadını sınır dışı etmesini istemişti. Fakat İsviçre hükümeti konuyla ilgili bir adım atmamıştı. 2008 yılında bir Rus gazetesi ikilinin nişanlandığına dair bir haber yayınlamış fakat bu haberin yalanlanmasından kısa bir süre sonra gazete kapatılmıştı. Kabaeva ve ailesinin iki ev, 6 apartman dairesi ve çok geniş toprağı olduğu da kayıtlara geçti.

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