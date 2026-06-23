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ABD Enerji Bakanlığı, 10 nükleer reaktör için 17,5 milyar dolarlık kredi sağlanacağını açıkladı

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ABD Enerji Bakanlığı, 10 büyük ölçekli nükleer reaktörün devreye alınmasını hızlandırmak için 5 projeye 17,5 milyar dolarlık koşullu kredi sağlayacağını duyurdu. Krediler, nükleer tedarik zincirinin yeniden inşası ve Westinghouse AP1000 reaktörlerinin inşasını destekleyecek.

ABD Enerji Bakanlığı, ülke genelinde 10 büyük ölçekli nükleer reaktörün devreye alınmasını hızlandırmak amacıyla uygun nitelikli 5 projeye 17,5 milyar dolarlık koşullu kredi sağlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amerikan nükleer tedarik zincirinin yeniden inşası için gerekli uzun teslim süreli ekipmanların satın alınmasının finanse edileceği bildirildi.

Toplam 17,5 milyar dolarlık "Amerikan Nükleer Tedarik Zinciri Kredileri" kapsamında ülke genelindeki kamu hizmeti şirketleri ve enerji firmaları tarafından yürütülecek 5 projeye finansman sağlanacağı belirtilen açıklamada, bu projeler aracılığıyla ABD genelinde 10 büyük ölçekli ticari nükleer reaktörün devreye alınmasının 3 yıla kadar hızlandırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, sağlanacak 5 kredinin her birinin bir proje sahasındaki 2 reaktörü destekleyeceği, söz konusu reaktörlerin ABD'de şu an faaliyette olan tek lisanslı büyük ölçekli gelişmiş ticari reaktör olan Westinghouse'un AP1000 modeli olacağı kaydedildi.

Projelerin ortak mülkiyetini üstlenecek Westinghouse ve ilgili enerji şirketlerinin finansmana erişim sağlayabilmesi için tarafların proje başına 500'er milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar dolarlık öz sermaye taahhüdünü önceden koyması gerektiği belirtilen açıklamada, satın alma süreçlerinin öz sermaye taahhütlerinin zamanlamasına göre aşamalı olarak yürütüleceği aktarıldı.

Açıklamada, her biri yaklaşık 1,1 gigavat kapasiteye sahip 10 reaktörün toplamda yaklaşık 10 milyon Amerikan hanesinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek üretim kapasitesine ulaşacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Enerji Bakanı Chris Wright, söz konusu koşullu kredilerin ABD'nin büyük ölçekli ticari reaktörler inşa etmesi için gereken tedarik zincirinin canlandırılmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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