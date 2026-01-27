Haberler

ABD'deki soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü

Güncelleme:
ABD'deki tarihi kar yağışı ve aşırı soğuk hava nedeniyle elektrik talebinin artması, Bitcoin madencilerinin işlemci gücünde yüzde 37'lik bir düşüşe neden oldu. Uzmanlar, madencilerin elektrik şebekesindeki yükü azaltmak amacıyla işlemcilerini geçici olarak kapattığını belirtiyor.

Kripto para istatistik sitesi Bitinfocharts'ta yer alan verilere göre, ABD'deki soğuk hava dalgası, elektrik talebinin yoğun olduğu Bitcoin madenciliğini de etkiliyor.

Buna göre Bitcoin ağındaki işlemci gücü, 25 Ocak'ta 23 Ocak'a kıyasla yüzde 37 düşüş kaydetti.

Uzmanlar, Bitcoin madencilerinin, soğuk hava koşulları nedeniyle zorlanan elektrik şebekelerindeki yükü azaltmak amacıyla işlemcilerini geçici olarak kapattığını belirtiyor.

Kripto para ağlarında madencilik faaliyetlerini mümkün kılan toplam hesaplama kapasitesi, işlemci gücü (hashrate) olarak tanımlanıyor.

ABD'de soğuk hava koşulları etkili oluyor

ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor.

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 200 milyonu aşkın kişinin güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde ise kar fırtınasının etkisi altında bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
