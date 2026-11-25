Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'de tüketiciler, yüksek enflasyonun bütçeleri üzerindeki baskısına rağmen harcamalarını sürdürürken, kasım ve aralık aylarını kapsayan "tatil sezonunda" perakende satışların bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 4,2 artarak 1 trilyon 13 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABD'de kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving Day) ile başlayan, indirimli alışveriş kampanyalarının yoğunlaştığı Efsane Cuma (Black Friday), Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam eden dönem, Noel ve 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eriyor. Bu dönem, tüketici harcamalarının ve perakende satışlarının yoğunlaştığı bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

Ülkede "tatil sezonu" olarak anılan bu dönem, perakende sektörünün performansını doğrudan etkilerken Amerikalıların harcama eğilimleri ve ekonomik durumlarına ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

Tüketicilerin bütçelerini gözetmelerine rağmen harcamalarını sürdürmesi bekleniyor

ABD Ulusal Perakende Federasyonu (NRF) verilerine göre, kasım ve aralık aylarını kapsayan dönemde perakende satışların geçen yıla kıyasla yüzde 4,2 artacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde harcamaların toplamda 1 trilyon 13 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

"Tatil sezonundaki" harcamaların 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak 972,3 milyar dolar olarak gerçekleştiği kayıtlarda yer alıyor.

Oxford Economics'e göre de tatil dönemi perakende satışlarının dolar bazında yüzde 4,2, enflasyondan arındırılmış hacim bazında ise yüzde 2,2 artması öngörülüyor.

Ekonomistler, tüketicilerin bu yıl bütçelerini gözetmekle birlikte "tatil sezonunda" harcama yapmaya devam edeceklerini öngörüyor.

Kalıcı enflasyon, yükselen akaryakıt fiyatları ve hane halkı bütçesi üzerindeki baskıların, gelir gruplarına göre harcama alışkanlıklarında farklılaşmaya yol açması bekleniyor.

Enflasyon reel harcanabilir gelir artışını baskılarken, yüksek dizel fiyatları nakliye maliyetlerini artırıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımları ise alışverişlerini kredi kartıyla yapmayı planlayanlar için borçlanma maliyetlerini yükseltiyor.

Şükran Günü hafta sonunda 182 milyondan fazla kişinin alışveriş yapması bekleniyor

Bu yıl Şükran Günü hafta sonunda 182,7 milyon tüketicinin alışveriş yapacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl 186,9 milyon kişinin alışveriş yaptığı hafta sonunda bu yıl hafif bir düşüş öngörülse de son yıllarda gözlenen yüksek alışveriş eğiliminin devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca tüketiciler, "tatil sezonu" alışverişine erken başlama eğilimini de sürdürüyor. Kovid-19 salgını öncesinde yüzde 56 olan kasım ayı başında "tatil sezonu" alışverişine başlama oranının bu yıl yüzde 60'a yükseldiği görülüyor.

Efsane Cuma, yüzde 69'luk oranla Şükran Günü hafta sonunda alışveriş için en çok tercih edilen gün olmayı sürdürüyor. Bu günde yaklaşık 126 milyon kişinin alışveriş yapması beklenirken, tüketicilerin yüzde 67'sinin mağazalardan, yüzde 89'unun ise internet üzerinden alışveriş yapmayı planladığı belirtiliyor.

Ayrıca "tatil sezonunda" artması beklenen tüketici talebini karşılamak amacıyla perakende sektöründe 325 bin ila 375 bin arasında mevsimlik çalışanın istihdam edilmesi bekleniyor.

Tüketicilerin yarıdan fazlası alışverişlerinde yapay zeka kullanacak

Bu sezonda alışveriş yapmayı planlayan tüketicilerin yüzde 59'unun alışveriş sürecini kolaylaştırmak amacıyla yapay zekadan yararlanması bekleniyor.

Yapay zekanın en yaygın kullanım alanları arasında ürün önerileri alma, hediye fikirleri geliştirme, hediye listeleri oluşturma, bütçe takibi yapma ve farklı perakendecilerin internet sitelerindeki fiyatları karşılaştırma yer alıyor.

Tüketicilerin yüzde 82'si ise "tatil sezonunda" harcamalarını kontrol altında tutmak için çeşitli önlemler almayı planlıyor. Bu kapsamda daha uygun fiyatlı hediyeler satın almak, diğer alanlardaki harcamaları kısmak, daha az kişiye hediye almak ve alışverişin büyük bölümünü Şükran Günü hafta sonuna ertelemek öne çıkıyor.

Tüketicilerin bu dönemde en çok tercih ettiği hediyeler arasında giyim ve aksesuarlar, hediye kartları ve oyuncaklar bulunuyor.

Şükran Günü yemeğinin maliyeti arttı

Öte yandan Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonunun (AFBF) Şükran Günü yemeği maliyeti araştırmasına göre, 10 kişilik geleneksel bir Şükran Günü yemeğinin ortalama maliyeti bu yıl 58,63 dolara yükseldi.

Geçen yıla kıyasla yüzde 6 artışa işaret eden bu tutar, kişi başına yaklaşık 5,86 dolara karşılık geliyor.

Bu yıl geçen yıla kıyasla yaşanan artışa rağmen Şükran Günü yemeğinin maliyeti, 2022'de kaydedilen rekor seviyenin yüzde 8'den fazla altında bulunuyor.

Bu dönemde yaşanan artış, büyük ölçüde hindi, süt, ekmek ve kızılcık gibi Şükran Günü sofrasının temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor.

Kaynak: AA