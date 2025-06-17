ABD'de Sanayi Üretimi Mayıs'ta Yüzde 0,2 Azaldı

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ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, mayıs ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. İmalat sanayi üretimi ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

NEW ABD'de sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,2 düştü.

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde değişim göstermemesi yönündeydi. Sanayi üretimi, nisanda yüzde 0,1 yükselmişti.

İmalat sanayi üretimi ise mayısta yüzde 0,1 ile beklentilere paralel artış gösterdi. İmalat sanayi üretimi, nisanda yüzde 0,5 azalmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,3 puan azalarak yüzde 77,4'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen kapasite kullanım oranının nisan ayındaki gibi yüzde 77,7 olacağı öngörülüyordu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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