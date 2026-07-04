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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 5 arttı

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 artarak 445'e yükseldi. Baker Hughes verilerine göre, son bir yılda kule sayısı 20 arttı. Brent petrol varil fiyatı 72,12 dolar, WTI ise 68,78 dolar seviyesinde kapandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Haziran-2 Temmuz döneminde önceki haftaya göre 5 artarak 445'e yükseldi. Veriler, ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla bu hafta 2 Temmuz'da açıklandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 20 arttı.

Perşembe gününü 71,80 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,12 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,78 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 68,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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