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ABD'de mortgage faizleri düşüşe devam ediyor

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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçtiğimiz hafta yüzde 6,44'ten 6,43'e inerken, mortgage başvuruları yüzde 1,6 yükseldi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 30 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini paylaştı.

Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,6'lık artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 0,3 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,44'ten 6,43'e indi ve üst üste beşinci haftada düşüş kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,88'den yüzde 5,98'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, artan konut satın alma başvurularının, geçen yılın seviyelerine yaklaştığını ifade etti.

Ağustos ayında mortgage başvurularında yeniden finansmanın payının, ortalama yüzde 46'ya yaklaştığını bildiren Kan, bunun Mart 2022'den bu yana en yüksek aylık ortalama olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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