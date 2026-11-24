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ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 2,1 artarak konut fiyatlarının artış hızının değişmediğini gösterdi.

S&P Dow Jones Indices, eylül ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD genelindeki konut fiyatlarını yansıtan ulusal endeks, eylülde yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi. Endeks, ağustosta da yıllık bazda yüzde 2,1 artmıştı.

ABD'nin 20 büyük kentindeki konut fiyatlarını ölçen endeks ise eylülde yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde yüzde 2,7 artması yönündeydi. Endeks, ağustosta da yıllık bazda yüzde 2,6 yükselmişti.

Endekste yer alan 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla arttığı şehir yüzde 6,9 ile Chicago oldu. Bunu yüzde 5,8 ile New York ve yüzde 4,6 ile Miami izledi.

Aynı dönemde konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla gerilediği kent ise yüzde 1,9'luk düşüşle Seattle oldu.

S&P Dow Jones Indices'ten yapılan açıklamada, eylülde yıllık bazda yüzde 3,7 olarak gerçekleşen enflasyonun konut fiyatlarındaki yüzde 2,1'lik artışın yaklaşık 1,6 puan üzerinde kalmasıyla ABD'de konut fiyatlarının reel bazda üst üste 16'ncı ayda gerilediği belirtildi.???????

Kaynak: AA