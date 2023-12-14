ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri düşüş kaydetti

ABD'de kasım ayında ithalat fiyat endeksi yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 0,9 azaldı. İthalat fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarının etkisiyle gerçekleşti. İhracat fiyatları ise beklenenden daha az düşüş gösterdi.

ABD'de ithalat fiyat endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,4 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,9 ile beklenenden daha az düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla düşen akaryakıt fiyatlarının da etkisiyle yüzde 0,4 azaldı.

Düşüşünü ikinci aya taşıyan endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,8 azalması yönündeydi. İthalat fiyat endeksi, ekimde aylık yüzde 0,6 düşmüştü.

Endeks, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,4'lük azalış kaydetti.

İhracat fiyat endeksi de kasımda aylık bazda yüzde 0,9 azaldı.

Bu dönemde yüzde 1 düşmesi beklenen endeks, ekimde de yüzde 0,9'luk azalış göstermişti.

İhracat fiyat endeksi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,2 geriledi.