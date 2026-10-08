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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 197 bine geriledi, beklentilerin altında kaldı

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 3 Ekim'de sona eren haftada 2 bin azalarak 197 bine indi. Piyasa beklentisi 200 binken, devam eden işsizlik maaşı başvuruları 26 Eylül'de sona eren haftada 17 bin artışla 1 milyon 716 bine yükseldi.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 3 Ekim'de sona eren haftada 197 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 3 Ekim'de sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 197 bine indi.

Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 200 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi, 197 binden 199 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 500 azalışla 198 bine geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 26 Eylül'de sona eren haftada 17 bin kişi artarak 1 milyon 716 bine yükseldi.

Kaynak: AA
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