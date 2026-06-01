ABD'de inşaat harcamaları nisanda arttı

ABD'de inşaat harcamaları nisan ayında aylık yüzde 0,4 artarak 2 trilyon 172 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı nisan ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 2 trilyon 172 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, bu dönemde inşaat harcamalarının yüzde 0,3 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları martta yüzde 0,2 artışla 2 trilyon 164 milyar dolar olmuştu.

Kamu inşaat harcamaları ile özel sektör inşaat harcamaları nisanda yüzde 0,4'er arttı.

İnşaat harcamaları nisanda yıllık bazda da yüzde 0,9 artış kaydetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
