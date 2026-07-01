Haberler

ABD'de inşaat harcamaları mayısta hafif arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, inşaat harcamaları mayısta aylık yüzde 0,1 artışla 2 trilyon 210 milyar dolara yükseldi. Kamu harcamaları artarken özel sektör yatay seyretti.

ABD'de inşaat harcamaları mayısta aylık bazda yüzde 0,1 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artışla 2 trilyon 210 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden inşaat harcamaları nisanda yüzde 0,3 artarak 2 trilyon 207 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kamu inşaat harcamaları mayısta yüzde 0,5 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yatay seyretti.

İnşaat harcamaları mayısta yıllık bazda ise yüzde 1,5 azaldı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Deniz Akkaya gözaltına mı alındı? Adliye çıkışı ilk açıklama

Deniz Akkaya gözaltına mı alındı? Adliye çıkışı ilk açıklama
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

F.Bahçe yıldız ismin uçağını indiriyor
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz

Biri bu adamı durdursun! Dünyayı ayağa kaldıracak işgal hamlesi
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj